Sinsheim – Agendagruppe „Radwegenetz“ – Einladung zur Mitarbeit

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Agendagruppe Radwegenetz treffen sich Bürger aus Sinsheim und den Ortsteilen mit dem Ziel, den Radverkehr in Sinsheim zu fördern. Radfahren in Sinsheim soll sicherer und komfortabler werden. Dazu gehören ein flächendeckendes Netz von Radwegen, sichere Querungen und geeignete Abstellanlagen.

Die Agendagruppe trifft sich einmal im Monat, um Verbesserungsvorschläge an die Stadtverwaltung zu besprechen, Vorschläge für den Haushalt zu machen oder Aktionen und kleinere Projekte zu planen. Die Gruppe unterstützt das Stadtradeln und seit vier Jahren wird gemeinsam mit dem ADFC Rhein-Neckar die Radaktion in Sinsheim veranstaltet.

Die Agendagruppe freut sich über neue Mitglieder. Bürger sind herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizukommen. Die Treffen finden immer montags um 17:30 Uhr im Casino des Sinsheimer Rathauses (Zimmer 120) statt. Das nächste Treffen findet am, 20. Oktober 2025 statt. Der Termin ist auch im Stadtanzeiger unter der Rubrik „Die Stadtverwaltung informiert“, Lokale Agenda 21 zu finden.

Für Fragen stehen die Sprecher der Agendagruppe Martin Sichelstiel (Tel. 07261 4021810 oder per E-Mail an fahrradzukunft.sinsheim@gmx.de) oder Brigitte Hanke (Tel. 0177 2195255) gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadt Sinsheim