Rhein-Pfalz-Kreis – AKTUELL ist der Bahnhof Böhl/Iggelheim gesperrt

Rhein-Pfalz-Kreis – Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zu Montag 13.10.2025, kam es am Bahnhof Böhl-Iggelheim zu einem tragischen Unglücksfall. Gegen 23:30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste alarmiert, nachdem sich ein Vorfall im Bereich der Gleisanlagen ereignet hatte.

Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Unglücksfall, zu dem die Einsatzkräfte ausgerückt sind. Die Bahnstrecke ist seit den späten Abendstunden vollständig gesperrt, der Zugverkehr zwischen Schifferstadt und Neustadt an der Weinstraße steht still.

Über die genauen Umstände des Geschehens liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Polizei und Bundespolizei sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz und haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Notfallmanager der Deutschen Bahn ist vor Ort.

Der Einsatz dauert zur Stunde an. Reisende müssen weiterhin mit erheblichen Behinderungen und Zugausfällen rechnen.

Sobald nähere Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichten.