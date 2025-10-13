Ravenstein – Ausweichmanöver endet in Überschlag

Ravenstein/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Samstagmorgen überschlug sich auf der Landstraße 515 bei Merchingen ein Auto mit drei Insassen nach einem Ausweichmanöver. Ein 25- jähriger BMW-Fahrer war am Samstag gegen 10:36 Uhr auf der L515 in Richtung Merchingen unterwegs. Im Fahrzeug saßen außerdem ein 19-Jähriger und eine schwangere 40-jährige Frau. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der BMW in einer engen Rechtskurve vollständig auf die Gegenfahrbahn. Auf dieser war zu diesem Zeitpunkt eine 34-Jährige in entgegengesetzter Richtung mit ihrem Seat unterwegs. Um einem Frontalzusammenstoß zu verhindern riss der BMW-Fahrer das Lenkrad nach rechts. Hierbei übersteuert das Fahrzeug und stieß mit dem in Fahrtrichtung rechtsseitigen Bordstein zusammen wodurch der dadurch abgewiesene BMW anschließend nach links von der Straße abkam und sich nach einer Kollision mit einem Leitpfosten überschlug. Schließlich kam das Fahrzeug auf allen vier Rädern in einem neben der Fahrbahn liegenden Feld zum Stehen. Zwei Insassen des BMWs wurden anschließend mit Rettungshubschrauber und Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die Straße musste zeitweise vollgesperrt und das Fahrzeug abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Ravenstein vor Ort. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 10000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn