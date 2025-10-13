Obrigheim – Fahrradunfall auf Kreuzung

Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmittag ereignete sich bei Obrigheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Fahrradfahrerin. Gegen 13 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer in Kolonne die Kreisstraße 3942 in Fahrrichtung Obrigheim. Kurz vor der Ortseinfahrt Obrigheim überholte das erste Motorrad die Dame auf ihrem Fahrrad. Bevor das zweite Motorrad an ihr vorbeifahren konnte querte die Radfahrerin die Fahrbahn im Einmündungsbereich um auf den gegenüberliegenden Feldweg zu kommen. Hierbei übersah sie den zweiten Motorradfahrer, welcher gerade im Begriff war sie zu überholen. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers des Yamaha-Fahrers kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrzeuge verhakten sich und rutschten zunächst einige Meter über die Fahrbahn bevor sie umfielen. Die beiden Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 7500 Euro.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn