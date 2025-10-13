Neckargerach – Radfahrer bei Unfall verletzt

Neckargerach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagnachmittag erfasste eine Seniorin mit ihrem Mazda versehentlich einen Rennradfahrer in Neckargerach. Gegen 14:35 Uhr befuhr die 86-Jährige die Bahnhofsstraße in Richtung Reichenbucher Straße. Zeitgleich war ein 33-jähriger Rennradfahrer auf der Reichenbucher Straße in Richtung Reichenbuch unterwegs. An der Einmündung zur Bahnhofsstraße übersah die Mazda-Fahrerin vermutlich den Zweiradfahrer und kollidierte mit diesem Der Radfahrer kam infolgedessen mit leichten Verletzungen ins Krankhaus. Ein genauer Sachschaden konnte bislang noch nicht ermittelt werden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn