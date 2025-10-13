Mudau-Steinbach – Einbruch in Scheune – Zeugen gesucht!

Mudau-Steinbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum zwischen Donnerstag- und Freitagmittag verschafften sich Unbekannte in Steinbach gewaltsam Zutritt zu einer verschlossenen Scheune und entwendeten dort verschiedene Kabel. Zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 14:30 Uhr, öffnete mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam eine Scheune in der Straße „Lange Gasse“ in Steinbach. Dort entwendete er Kabel im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro und verschloss den Eingang anschließend wieder provisorisch. In diesem Kontext wurde durch Zeugen ein verdächtiger weißer Mercedes Sprinter mit rumänischem Kennzeichen beginnend mit „BZ“ in Mudau-Steinbach wahrgenommen.

Die laut Angaben 25 bis 30 Jahre alten Personen, welche mit dem Sprinter unterwegs waren, sollen sich als Schrottsammler ausgegeben haben und auch von mehreren Anwohnern entsprechendes Gut erhalten haben. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls beziehungsweise näheren Informationen zu den Personen mit dem weißen Sprinter. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn