Mosbach – Stoppschild missachtet – Unfall

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 27 auf Höhe des Mosbacher Kreuzes ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Gegen 6:20 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Audi zunächst die Bundesstraße 37 und wollte auf die B27 in Richtung Aglasterhausen auffahren. Hierbei missachtete er vermutlich das „Stop-Schild“ und fuhr ohne anzuhalten auf die B27 auf. Dies führte nach jetzigem Ermittlungsstand dazu, dass der Audi einen auf der B27 fahrenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Transporter übersah, welcher ebenfalls in Richtung Aglasterhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden im Einmündungsbereich. Der war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B27 für circa 30 Minuten einseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 15000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

