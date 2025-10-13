Mosbach-Neckarelz – Unfallflucht auf Parkplatz – Zeugenaufruf

Mosbach-Neckarelz/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag wurde ein geparktes Auto in Neckarelz durch einen Unbekannten beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Hier touchierte ein unbekannter PKW-Lenker vermutlich beim Ausparken mit seinem Fahrzeug den geparkten Mercedes eines 74-Jährigen. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn