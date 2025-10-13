Mannheim – Wohnen im Wohlgelegen – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Einladung des SPD Ortsverein Neckarstadt-Ost

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SPD Ortsverein Neckarstadt-Ost lädt am
22.10.2025 – 19 Uhr ins
Bürgercafé, Zellerstraße 41, Wohlgelegen.
Einladung zum Austausch mit Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer GBG, Reinhold Götz, Vorsitzender SPD Gemeinderatsfraktion und Dennis Ewert, Co-Vorsitzender der SPD-Neckarstadt-Ost
Ob Müll vor den Häusern, der sanierungsbedürftige Zustand der Mietwohnungen oder fehlende Gemeinschaftsorte für jedes Alter im Stadtteil – vieles rund ums Thema Wohnen wird hier im Stadtteil immer wieder heiß diskutiert. Wir wollen es daher ganz genau wissen und laden zum Austausch mit Karl-Heinz Frings, dem Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG, ein. Gemeinsam mit unserem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Reinhold Götz, und dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Dennis Ewert werden wir einen Blick auf den Stadtteil und dessen Entwicklung werfen. Was läuft gut, und wo drückt der Schuh? Schaut vorbei, stellt Fragen und bringt eure ganz persönlichen Anregungen ein. Gemeinsam für das Wohlgelegen.
Quelle:
SPD Ortsverein Neckarstadt-Ost