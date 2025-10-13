Mannheim – Weihnachtsstimmung am Wasserturm – Am 24. November beginnt der Weihnachtsmarkt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, 24. November, beginnt der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm – Rund 160 Hütten – Täglich Bühnenprogramm – Sonderstand „Informieren und Helfen“ zugunsten sozialer Projekte

Liebevoll geschmückte Stände, verführerische Düfte und frohe Klänge aus dem nostalgischen Orgelkarussell: Vom 24. November bis 23. Dezember lädt der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm zum Einkaufen und Verweilen ein. Beim Bummel durch die Hüttengassen entdeckt man Schönes und Praktisches für den Gabentisch, Weihnachtliches zum Dekorieren und Genießen, Kunsthandwerk aus aller Welt, Wärmendes für den Winter und Leckereien aus der Region. Gemeinsam macht’s noch mehr Freude: Der Mannheimer Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt für die Feierabend-Runde, den Tagesausflug oder die Wochenendtour. Ein Highlight ist die 18 Meter hohe Weihnachtspyramide mit Gaststube.

Für die Jüngsten drehen Karussells, ein Kinder-Riesenrad und eine Kinder-Eisenbahn ihre Runden. Täglich um 18 Uhr bringen Chöre, Bands, Tanzgruppen und Freizeitkünstler ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne. Am Sonderstand „Informieren und Helfen“ verkaufen Ehrenamtliche Selbstgemachtes zugunsten sozialer Projekte.

Der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm liegt zentral in der Mannheimer Innenstadt und ist vom Hauptbahnhof in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Mehrere Stadtbahnhaltestellen sind in unmittelbarer Nähe, zwei Tiefgaragen befinden sich direkt unter dem Markt. Busreisende steigen bequem an der Roonstraße gegenüber dem Weihnachtsmarkt ein und aus.

