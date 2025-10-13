Mannheim – Tatverdächtiger verletzt 14-jähriges Mädchen im Gesicht – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagmorgen erlitt ein 14-jähriges Mädchen leichte Verletzungen im Gesicht, nachdem eine männliche Person ihr gegenüber im Jüteborger Weg aus bislang unklarer Ursache handgreiflich wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge hat der vermutlich alkoholisierte Mann das Mädchen mit einem scharfen, jedoch nicht näher bekannten Gegenstand, oberflächlich im Gesicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige zu Fuß von der Örtlichkeit und auch das Mädchen setzte ihren Weg fort. Im Anschluss wurde durch die zuständige Schulleitung die Polizei informiert.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

– zwischen 35 Jahre und 45 Jahre alt,

– etwa 1,80 m groß,

– auffällig große Nase,

– große Warze am rechten Auge,

– kurzer, undichter Vollbart mit schwarzen und vereinzelt weiße

Haaren.

Der Mann trug zum Tatzeitpunkt weiße Schuhe, eine dunkle Hose, einen braunen Hoodie mit übergezogener Kapuze sowie eine dunkle Jacke.

Hintergründe zu der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogelstang unter der Telefonnummer 0621 707700 zu melden.

