Mannheim – Schnörkelloser Bluesrock: VANJA SKY & BAND BEIM PFINGSTBERGBLUES

Mannheim 7 Metropolregion Rhein-Neckar – Sie ist schon längst kein Geheimtipp mehr, schreibt ihre Songs selber und spielt sie mit ihrer deutschen Begleitband „einfach nur erfrischend gut, mit mitreissender Spielfreude und voller Leidenschaft“, so urteilt „saitenkult.de“ über die aus Kroatien stammende, heute in Deutschland lebende Sängerin und Gitarristin Vanja Sky.

Die stand als noch sehr junge Frau hinter der Theke einer Konditiorei und verkaufte Backwaren an die Kundschaft ihrer Heimatstadt Buzet (Kroatien). In ihrer Freizeit besuchte sie einmal ein Kneipenkonzert des kroatischen Girarren-Helden Denis Makin und seiner Band „Screaming Wheels“. Fortan war sie dem Blues (-Rock) verfallen, bestellte sich eine Gitarre im Internet und brachte sich die ersten Grundbegriffe selber bei.

Im März 2025 spielte Katie Henry ein mitreissendes Konzert beim Pfingstbergblues. Begleitet wurde sie ua von der Bassistin Slavica Tucakov, die Vanja Sky schon lange kennt und dem „Pfingstbergblues“ schrieb:

„…. Ja, ich kenne Vanja sehr gut. Die lustige Geschichte ist, dass ich Vanja kennengelernt habe, bevor ich Denis kennengelernt habe, mit dem ich jetzt in einer Band (Screaming Wheels) bin, und dass ich später herausgefunden habe, dass Denis Vanja das Gitarrenspiel beigebracht hat. Ich habe Vanja vor Jahren kennengelernt, wir haben zusammen in einer Band gespielt und sind seitdem befreundet. Sie ist großartig und ich bin sehr glücklich, dass sie ihren Traum lebt. Durch Vanja habe ich auch Krissy Matthews kennengelernt und durch ihn Katie Henry!! Es ist also wirklich ein Kreis aus Musik und Freundschaft, der sich geschlossen hat…..“

Danach ging es Schlag auf Schlag: sie zog nach Zagreb und tauchte in die dortige Musikszene ein, tourte mit dem Saitenkünstler Eduard Jimmy Matesic als Akustik-Duo und lernte den britischen Bluesrock-Gitarristen Laurence Jones kennen, der seinerzeit mit dem Blues-Caravan tourte und Vanja Sky an Label-Boss Thomas Ruf weiter empfahl. Dieser schickte sie auf eine weitere „Blues-Caravan“-Tour mit Mike Zito und Bernard Allison. 2018 erschien dann neben ihrem Debut „Bad Penny“ auch das „Blues Caravan“-Album mit Mike Zito und Bernard Allison; bereits Ihr zweites Studioalbum „Woman Named Trouble“ wurde zu einer der besten Platten im Jahr 2020 gewählt.

Hinweise oder gar Vergleiche mit Sheryl Crow, Melissa Etheridge oder auch Norah Jones lächelt sie etwas verlegen, aber ebenso höflich wie bestimmt mit dem Hinweis beiseite, dass Sheryl Crow zwar „eine großartige Sängerin, eine großartige Musikerin“ sei, „aber meine Musik ist eine ganz andere als das, was sie (gemeint ist Crow) macht….“ (aus einem Interview mit dem „hellfire-magazin.de). Viel lieber zieht sie eine Linie insbesondere zu Rory Gallagher (von dem sie immer wieder Titel in ihren Konzerten spielt oder auf ihren Alben veröffentlicht), Stevie Ray Vaughn, Ten Years After (Alvin Lee), Black Crowes, AC/DC oder auch Albert King. Vom tradtitionellen Blues sei sie eh immer schon „weit entfernt“ gewesen, musikalisch sei sie heute eher da angekommen, wo sie sich selber sehe: bei bluesgetränkter Rockmusik – krachen müsse es halt! So zu hören auf ihrem aktuellen Live-Album „Access All Areas – Live“

Seit sie in Deutschland lebt, ist sie immer mal wieder mit der Hamburg Blues Band unterwegs und stand mit dem Humble Pie- und Colloseum-Gitarristen Clem Clempson und dem Sänger Chris Farlowe oder auch ihrem Generationskollegen Krissy Matthews zusammen auf der Bühne.

Während ihrer diesjährigen Deutschland-Tour wird sie von dem Hamburger Gitarristen Günter Haas (ua Udo Lindenberg, Scotty Moore, Schiller, Cindy Lauper), dem Bassisten Artjom Feldtser und dem Schlagzeuger Sebastian Harder, begleitet.

Das Publikum darf sich auf einen vorwärtstreibenden, schnörkellosen Bluesrockabend freuen.

Veranstaltungsort: Pfingstbergschule Mannheim, Winterstr. 30, 68219 Mannheim (-Pfingstberg). Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr

Tickets: AK 26 // VVK/RES 24 // ERM 22 Euro

Vorverkauf:

Blumenladen „Die Palme“, Relaisstr. 55-57, 68219 Mannheim (-Rheinau)

Rudis Kiosk, Wachenburgstr. 145, 68219 Mannheim (-Pfingstberg)

Seggema Eck, Freiburger Str. 30, 68239 Mannheim (-Seckenheim)

Buchhandlung „Schwarz auf Weiss“, Friedrichstr. 11A, 68199 Mannheim-Neckarau

Kartenreservierung zum VVK-Preis auch unter:

www.pfingstbergblues.de oder pfingstbergfestival@web.de

Mit einem Besuch der „Pfingstbergblues“-Konzerte unterstützen Sie das Projekt „Klasse 2000 – stark und gesund“ in der Pfingstberg-Grundschule Mannheim (www.klasse2000.de)

Jeden 1. Mittwoch im Mittwoch treffen sich Vereinsmitglieder, Konzertbersuche und sonstig am Blues interessierte Menschen zur „Blues-Hocketse“ im Restaurant „Meteora“, Rheinauer Ring 81, 68219 Mannheim

Quelle: Pfingstbergblues Mannheim e.V.