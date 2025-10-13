Mannheim – „Neckarau spielt!“ in der Stadtteilbibliothek und Jugendtreff

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das ganze Haus – Bibliothek und Jugendtreff – spielt auf zwei Etagen!

Spielebegeisterte, die in geselliger Runde neue Spiele austesten oder ihr Können bei bewährten Klassikern unter Beweis stellen möchten, sind

am Samstag, 18. Oktober 2025 von 14 bis 18 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Neckarau und im Jugendtreff Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, 68199 Mannheim

eingeladen.

Bei „Neckarau spielt“ kommen alle Generationen zusammen. Spaß beim Spielen und eine familiäre Atmosphäre stehen im Vordergrund. Ehrenamtliche von SpieleMA e.V. sind ebenfalls vor Ort und bieten Hilfestellungen bei Spielanleitungen.

Die Freundeskreise der Einrichtungen sorgen für Snacks und Getränke.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: stadtbibliothek.neckarau@mannheim.de, 0621 293 183860 oder persönlich in der Zweigstelle Neckarau.

In Kooperation mit SpieleMA e.V., dem Freundeskreis der Wilhelm-Wundt-Bücherei, dem Jugendtreff und seinem Freundeskreis.

Quelle: Stadt Mannheim