Mannheim / Heidelberg – Aschhoff/Zimmer zu Hanns-Peter Knaebel wird Chef des Klinikverbundes

Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Aschhoff/Zimmer: „Das Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel die Funktion des Vorstandsvorsitzenden des künftigen Klinikverbunds Heidelberg-Mannheim übernehmen soll, ist eine hervorragende Wahl und richtungsweisend für den Verbund.“

Dr. Susanne Aschhoff freut sich: „Die Nominierung von Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel ist eine hervorragende Nachricht für Heidelberg, Mannheim und die gesamte Region. Gerade aus Mannheimer Sicht ist es ein gutes Signal, dass jemand die Leitung übernimmt, der den Standort kennt und sich seit Jahren für die Verbundlösung eingesetzt hat.“

Elke Zimmer ergänzt: „Prof. Knaebel steht für eine Medizin, die Exzellenz und Verantwortung miteinander verbindet – und er weiß, dass ein starker Verbund nur auf Basis zweier starker Standorte gelingen kann. Mit ihm ist der neue Klinikverbund in besten Händen.“

Quelle: Gemeinsame Zumeldung der Grünen Mannheimer Landtagsabgeordneten Dr. Susanne Aschhoff und Elke Zimmer