Mannheim – Harry-Potter-Gottesdienst Dreifaltigkeitskirche – Gottesdienst am 19. Oktober um 18 Uhr, anschließend zauberhafte Knabbereien.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn es dämmert am Sonntag, 19. Oktober, beginnt in der Dreifaltigkeitskirche (Kirchgasse 3, Sandhofen) ein Harry-Potter-Gottesdienst. Dann heißt es um 18 Uhr „erlebe eine magische Stunde“. Pfarrerin Nora Keller und Diakonin Maria Brekle laden alle Potter-Freund:innen ein, gern auch verkleidet zu kommen. Der erste Harry-Potter-Band erschien im letzten Jahrtausend, im Jahr 1997. Fast 30 Jahre später faszinieren die Geschehnisse rund um die Hogwarts-Schule und die Erlebnisse von Harry und seinem Freundeskreis unverändert. Bei den sieben Bänden haben viele Fans ihre Lieblingsstellen. Um einige davon geht es in dem Gottesdienst. Anschließend gibt es passend dazu zauberhafte Knabbereien.
Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim