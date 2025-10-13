Mannheim – Grüne Jugend Mannheim kritisiert geplantes Auslaufen der Mietpreisbremse

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Grüne Jugend Mannheim kritisiert scharf, dass Mannheim nach dem neuen Gutachten des Landesministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zur Mietpreisbegrenzungsverordnung aus der Gebietskulisse für angespannte Wohnungsmärkte herausfallen soll. Damit würde die Mietpreisbremse hier zum 01.01.2026 wegfallen, obwohl die Mietbelastung weiterhin auf kritischem Niveau ist.„Wer i n Mannheim studiert, arbeitet oder in Ausbildung ist, weiß, wie schwer es ist, in dieser Stadt eine bezahlbare Wohnung oder WG-Zimmer zu finden“, sagt Nick Dreyzehner, Vorstandsmitglied der Grünen Jugend Mannheim. „Dass die Mietpreisbremse hier gestrichen werden soll, zeigt, dass der CDU die Sorgen der Mieterinnen und Mieter vollkommen egal sind.“ Die Mannheimer Lage im Drei-Länder-Eck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen ist aus Sicht der Grünen Jugend Mannheim normalerweise ein Standortvorteil.

“Durch die im Vergleich aber ohnehin schon höheren Mieten in Baden-Württemberg, verliert Mannheim primär für junge Menschen an Attraktivität neben Studium und Ausbildung auch ihren Lebensmittelpunkt in unsere Stadt zu verlagern”, fügt Dreyzehner hinzu.

Die Grüne Jugend fordert, dass Ministerin Razavi den Vorschlag schnellstmöglich überarbeitet. Wenn Mieten langsamer steigen, sei das kein Zeichen für Entspannung, sondern ein Beleg, dass die Mietpreisbremse wirkt. „Politik muss verlässlich bleiben“, so Nick Dreyzehner weiter. „Ein Instrument streicht man nicht dann, wenn es gerade Wirkung zeigt. Gerade für junge Menschen, die hier ihr Studium oder Ausbildung anfangen, ist dieser Gesetzesvorschlag ein Schlag ins Gesicht. Für uns steht fest, Wohnen ist kein Luxus, sondern ein Grundrecht.“

Quelle: Grüne Jugend Mannheim