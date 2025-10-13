Mannheim – Gefährliches Überholmanöver – Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagnachmittag konnte ein 57-jähriger Autofahrer, der mit seinem Mercedes-Benz auf der Landstraße 597 in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs war, einen Unfall nur durch starkes Abbremsen und ein Ausweichmanöver nach links verhindern.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der 57-Jährige gegen 17:20 Uhr von einem bunt lackierten Audi RS 3 überholt, dessen Fahrerin oder Fahrer verkehrswidrig trotz Überholverbots überholt hatte und dabei durch seine riskante Fahrweise auffiel. Ob in der weiteren Folge noch weitere Verkehrsteilnehmende durch die rücksichtslose Fahrweise der Audi-Fahrerin oder des Audi-Fahrers gefährdet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können und ggf. sogar selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim