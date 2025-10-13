Mannheim – Fußgänger beim Passieren der Straße von Auto verletzt worden – Zeugenaufruf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag touchierte in der Fressgasse ein VW-Golf-Fahrer einen 62-jährigen Fußgänger beim Überqueren der Straße und fuhr davon. Der 62-Jährige überquerte gegen 16:45 Uhr in Begleitung einer 57-Jährigen und einem 16-Jährigen die Fressgasse zwischen den Quadraten Q 5 und P 5, als ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen VW Golfes die Fressgasse befuhr. Kurz bevor der 62-Jährige den Bürgersteig erreichte, lenkte der Autofahrer auf die querenden Passanten zu und touchierte mit seinem linken Außenspiegel den Ellenbogen des 62-jährigen Fußgängers. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Durch die Kollision verletzte sich der 62-jährige Mann leicht. Die Begleitungen des Fußgängers befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Gehweg und wurden nicht verletzt. Ob am Auto ein Schaden entstand, ist bislang unbekannt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim