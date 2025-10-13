Mannheim – Ausbildungshaus Mannheim: FDP-Fraktionen sehen das Projekt als wichtigen Baustein gegen Fachkräftemangel

Manheim/Metropolregion Rhein-Neckar. FDP / MfM-Fraktion Mannheim und FDP-Kreistagsfraktion Rhein-Neckar besuchten gemeinsam das Mannheimer Ausbildungshaus auf Spinelli und informierten sich im Austausch mit Vertretern der GBG, Förderband e.V. und der Wirtschaftsförderung über das erfolgreiche Konzept dieser Einrichtung. Das Haus bietet Zimmer für 104 Auszubildenden inklusive Beratungs- und Betreuungsangebot. „Das Ausbildungshaus ist ein gelungenes Beispiel für lokale Zusammenarbeit. Gebaut und unterhalten von der städtischen GBG und unterstützt durch die Wirtschaftsförderung, bietet das Haus Zimmer, die hiesige Unternehmen für ihre Auszubildenden anmieten können. Unterstützt werden die Azubis durch Beratungsleistungen von Förderband e.V. Die Nachfrage ist groß, das Haus ist voll belegt. Bezahlbare Unterkünfte sind eine große Unterstützung für die jungen Menschen beim Einstieg in die Arbeitswelt und für die Ausbildungsbetriebe vor Ort“, so Dr. Birgit Reinemund, Fraktionsvorsitzende im Mannheimer Gemeinderat.

Auch Claudia Felden, Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion Rhein-Neckar und Kathrin Kölbl, bildungspolitische Sprecherin der FDP / MfM-Fraktion Mannheim, beide Landtagskandidatinnen in ihren Wahlkreisen, sowie weitere Mitglieder der FDP-Kreistagsfraktion Rhein-Neckar zeigten sich beeindruckt, denn hier werde mehrfach Gutes erreicht: Die Azubis bekommen ein günstiges Zuhause, auch kleine und mittelständische Betriebe können so leichter Azubis gewinnen und mittelfristig gewinnt die Stadt und die ganze Region, da jeder Azubi von heute eine Fachkraft von morgen ist und somit die regionale Wirtschaft stärkt. Da das Haus voll belegt ist und der Bedarf weiterhin hoch ist, begrüßen wir den weiteren Ausbau dieses Angebots in Mannheim genauso wie die Überlegungen im Rhein-Neckar-Kreis, ein vergleichbares Projekt voranzutreiben.

Ein Blick über den Tellerrand ist immer wertvoll. Wir schätzen den Ideenaustausch zwischen den Fraktionen aus Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis und die gute Zusammenarbeit in der gesamten Region.

Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat