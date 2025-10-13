Ludwigshafen – Wahlausschuss stellt amtliches Endergebnis der Stichwahl fest

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Wahlausschuss unter Vorsitz der Wahlleiterin Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat in seiner Sitzung am heutigen 13. Oktober 2025 das amtliche Endergebnis der OB-Stichwahl vom 12. Oktober 2025 einstimmig festgestellt. Danach wurde Dr. Klaus Blettner (CDU/FWG) mit 58,46 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister der Stadt Ludwigshafen am Rhein gewählt. Jens Peter Gotter (SPD) erzielte einen Stimmenanteil von 41,54 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 24,1 Prozent.
Die Amtszeit des neuen Oberbürgermeisters beginnt am 1. Januar 2026. Alle Informationen zum Wahlergebnis finden Interessierte auf www.ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen