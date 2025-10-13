Ludwigshafen – Tag des Einbruchschutzes am 26.10. 2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Wie sicher ist Ihr Zuhause? Zum Beginn der Winterzeit sind erfahrungsgemäß wieder vermehrt Wohnungseinbrecher unterwegs. Der Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober 2025, erinnert daran, dass Einbrüche jeden treffen können – doch mit den richtigen Vorkehrungen wird das Risiko deutlich minimiert.

Das zeigt auch unsere Kriminalstatistik: In der Hälfte der knapp 700 registrierten Fälle im Polizeipräsidium Rheinpfalz im Jahr 2024 schafften es die Täter nicht in die Wohnung oder das Haus einzubrechen. Dies führen wir darauf zurück, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen und Häuser gut sichern und den Einbrechern ihre „Arbeit“ so erschweren.

Wie können Sie Ihr Zuhause effektiv vor Einbrechern schützen? Welche Maßnahmen sind besonders wirksam, um Ihr Eigentum zu sichern?

Diese und viele weitere Fragen beantworten unsere Experten praxisnah und verständlich. Die Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Erster Polizeihauptkommissar Michael Lerch und Kriminalhauptkommissarin Tanja Olf, widmen sich daher in dem Podcast dem wichtigen Thema Einbruchschutz.

In der ersten Folge des Podcast erfahren Sie alles, was Sie über Einbruchschutz wissen müssen: von einfachen Verhaltensregeln bis hin zu technischen Sicherungssystemen. Hören Sie aus erster Hand, wie sich Einbrecher Zutritt verschaffen und was Sie tun können, um Ihr Zuhause möglichst sicher zu machen.

Was erwartet Sie?

– Erfahren Sie, wie Einbrecher vorgehen und welche Schwachstellen

an Häusern und Wohnungen häufig ausgenutzt werden.

– Lernen Sie Maßnahmen kennen, die Ihr Zuhause sicherer machen –

von Fenstersicherungen bis zur Alarmanlage.

– Präventionsexperten der Polizei teilen ihre besten Tipps, die

Sie direkt umsetzen können.

Mit unserem „EINFACH.SICHER“-Podcast möchten wir Ihnen helfen, Ihr Zuhause besser zu schützen. Informativ, verständlich und direkt aus der Praxis.

Hören Sie auch Folge 2 über die verschiedenen Gesichter von Gewalt gegen Frauen sowie Folge 3 über Fake-News, Cybermobbing und wie Sie sich vor „Digitaler Gewalt“ am besten schützen können.

Jetzt reinhören und vorbeugen! Hier geht’s zum Podcast: https://s.rlp.de/DbLxkZa

