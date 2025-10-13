Ludwigshafen – SPD zum OB-Wahl-Ausgang

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Ludwigshafen, erklärt die Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler:

„Drei Wochen nachdem David Langner in Koblenz die Oberbürgermeisterwahl mit fast 70 Prozent für sich entschieden hat, haben wir uns natürlich auch ein anderes Ergebnis für unseren Kandidaten Jens Peter Gotter und die SPD in Ludwigshafen gewünscht. In einer Stichwahl ist immer vieles offen und Prof. Blettner lag dort vorne. Ihm gratuliere ich.

Die beiden Oberbürgermeisterwahlen dieser Tage und ihr unterschiedlicher Ausgang zeigen aber auch noch einmal sehr deutlich, dass die Menschen ihre Wahlentscheidung auf der Ebene treffen, um die es geht.“

Quelle: SPD RLP