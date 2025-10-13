Ludwigshafen – Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag (11.10.2025), gegen 19:50 Uhr, kam es in der Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei 25-Jährige zunächst mehrere Teenagerinnen ansprachen, obwohl diese kein Interesse an einem Gespräch hatten. Als ein 19-Jähriger, eine 17-Jährige und eine 16-Jährige die Männer aufforderten, die Teenagerinnen in Ruhe zu lassen, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die eintreffenden Polizeikräfte konnten die Parteien trennen. Da zahlreiche Schaulustige den Vorfall filmten und die Situation durch Rufe immer wieder aufheizten, mussten diese durch weitere Polizeikräfte abgeschirmt werden, so dass die Situation deeskaliert werden konnte. Der 19-Jährige und die beiden 16- und 17-Jährigen wurden leicht verletzt. Die beiden 25-Jährigen zeigten sich gegenüber den Polizeikräften weiter aggressiv, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz