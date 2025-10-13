Ludwigshafen – Fortbildung für ehrenamtliche Betreuer*innen an der VHS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine in Ludwigshafen hat wieder ein Fortbildungsprogramm für ehrenamtliche Betreuer*innen in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen erstellt. Die Fortbildungsreihe „Ihr Mut schafft Perspektiven“ bietet mehrere Angebote in der Zeit von Oktober 2025 bis Juni 2026 und richtet sich an ehrenamtliche rechtliche Betreuer*innen sowie interessierte Bürger*innen. Im ersten Vortrag zum Thema „Eingliederungshilfe“ am Mittwoch, 22. Oktober 2025, im Vortragssaal der VHS gibt Manuel Beck, Abteilungsleiter der Ansprechstelle Teilhabe und soziale Hilfen der Stadtverwaltung, umfassende Informationen über den Leistungskomplex des SGB IX. Menschen mit Behinderungen/Einschränkungen erhalten zusätzlich zu den allgemeinen Sozialleistungen Unterstützung, um Benach-teiligungen (zum Beispiel im Arbeitsleben) abzubauen oder bei der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen. Der Gesetzgeber hat inzwischen auch höhere Vermögensfreigrenzen als im Sozialhilferecht für diese Personengruppe verankert.

Am Mittwoch, 19. November 2025, steht um 18 Uhr das Thema „Leichte Sprache“ im Fokus. Die Referentin Tina Lackner vom Büro für Leichte Sprache der Gemeindediakonie Mannheim wird in das Thema einführen und bringt den Umgang

mit diesem sprachlichen Instrument näher. Richterin Andrea Vetter vom Betreuungsgericht in Ludwigshafen gibt am Dienstag, 16. Dezember 2025, eine Einführung in das Betreuungsrecht. In 2026 folgt ein Vortrag zum Thema Autismus sowie als letzte Veranstaltung der Reihe die Besichtigung der Bad Dürkheimer Werkstätten der Lebenshilfe mit Einblicken in das Weingut der Lebenshilfe sowie einer Weinprobe.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.vhs-lu.de oder unter www.ag-betreuungsvereine.de. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.

Quelle: Stadt Ludwigshafen