Ludwigshafen – CDU-Erfolg in Ludwigshafen: Klaus Blettner neuer Oberbürgermeister

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters in Ludwigshafen hat sich der CDU-Kandidat Klaus Blettner am vergangenen Sonntag deutlich gegen seinen SPD-Mitbewerber durchgesetzt. Blettner erhielt 58,5% der Stimmen.

Dazu erklärt Gordon Schnieder, Spitzenkandidat und Parteichef der CDU Rheinland-Pfalz:

„Die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz ist wieder in CDU-Hand! Ein großer Erfolg für Klaus Blettner und die CDU Ludwigshafen. Die Menschen haben sich für Veränderung und neue Perspektiven entschieden. Diesen Rückenwind aus Ludwigshafen nehmen wir für die bevorstehende Landtagswahl mit. Ich gratuliere herzlich!“

