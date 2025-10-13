Landau – Von Englisch bis Yoga: Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße mit neuen Kursangeboten

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße (kvhs) bietet wieder spannende Veranstaltungen an:

„Englisch für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Anfänger A1.2″

Der Kurs „Englisch für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Anfänger A1.2″ in Heuchelheim-Klingen richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger mit Vorkenntnissen, Wiedereinsteigende sowie alle, die bereits Grundkenntnisse haben und ihre Englischkenntnisse ohne Leistungsdruck mit der Kursleiterin Nadine Burckgard-Bohrer auffrischen möchten. Die Erweiterung des Wortschatzes und die Verbesserung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit – insbesondere in alltäglichen Gesprächssituationen – stehen im Mittelpunkt. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 8. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr in der Alten Schule, Hauptstraße 40, Heuchelheim-Klingen. Kosten: je nach Teilnehmerzahl (Staffelpreise).

Yoga-Workshops mit Kerstin Keller

Am Samstag, 8. November, findet von 11 bis 13 Uhr der Workshop „Rücken, Nacken, Schultern“ statt. Hier lernen die Teilnehmenden spezifische Yogaübungen und Bewegungen, um die Wirbelsäule zu entlasten, zu stabilisieren und zu mobilisieren. Auch die Rückenmuskeln und die Körpermitte werden gekräftigt. Der Workshop ist geeignet für Menschen, die viel sitzen oder stehen. Außerdem erhalten sie Tipps, wie sie im Alltag mit Hilfe von Yoga Rückenproblemen und Nackenverspannungen vorbeugen können. Am Samstag, 13. Dezember, ebenfalls 11 bis 13 Uhr, liegt der Schwerpunkt auf Yin Yoga. Hierbei handelt es sich um einen ruhigen, eher passiven Yoga-Stil, bei dem die sogenannten Asanas, die Körperstellungen, mehrere Minuten gehalten werden. Yin Yoga wirkt besonders auf die Faszien und ist ein effektives Training für das Bindegewebe. Veranstaltungsort: Medienzentrum/kvhs, Lazarettstraße 40 in Landau. Kosten pro Workshop: zehn Euro.

Eine Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich, online unter www.vhs-suew.de, per Telefon unter 06341 940-188 oder per E-Mail an baerbel.louis@suedliche-weinstrasse.de.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße