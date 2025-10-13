Landau – Kostenloser Workshop für Frauen mit Migrationshintergrund: „Stark durch Austausch und Empowerment“

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Mehr Selbstvertrauen gewinnen, sich gegenseitig stärken und offen über Ängste und Sorgen sprechen – das ist möglich im Rahmen eines kostenlosen Workshops für Frauen mit Migrationshintergrund. Zu diesem Workshop lädt die Gleichstellungsstelle der Stadt Landau gemeinsam mit Diana Jolkin, Trainerin für interkulturelle Kompetenz und Empowerment. Der kostenlose Workshop findet am Freitag, 24. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, im Haus der Familie in Landau statt.

Die Veranstaltung richtet sich speziell an Frauen mit einem Sprachniveau zwischen A2 und B1. Im Mittelpunkt stehen gegenseitiger Austausch, Stärkung des Selbstvertrauens und die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen eigene Erfahrungen, Sorgen und Wünsche zu teilen. Diana Jolkin weiß aus eigener Erfahrung, dass das Ankommen in einem neuen Land nicht immer leicht ist und viele Frauen ähnliche Erfahrungen im Rahmen ihrer Migrationsgeschichte sammeln. Sie betont: „Es ist uns wichtig, Frauen mit Migrationshintergrund zu unterstützen und ihnen einen Raum zu bieten, in dem sie ihre Stärken erkennen und weiterentwickeln können“.

Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt über die Gleichstellungsstelle der Stadt Landau per E-Mail an: gleichstellungsstelle@landau.de. Fragen zum Workshop beantwortet Diana Jolkin vertrauensvoll unter dianajolkin@aol.de.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz