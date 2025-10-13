Landau – Ball des Sports feiert fulminantes Comeback: Festlicher Galaabend ehrt regionale Sportgrößen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach knapp fünfjähriger Pause erlebte der Ball des Sports jetzt ein eindrucksvolles Comeback. Bereits zum 17. Mal wurde die traditionsreiche Gala in Landau veranstaltet – in diesem Jahr erstmals in Regie des Teams der Veranstaltungsstätten der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH. Das Ergebnis: ein rundum gelungener Abend, der nicht nur den Sport, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander in der Region in den Mittelpunkt stellte.

Im Rahmen des festlichen Abends wurden mit Yemisi Oguleye und Oleg Zernikel die regionale Sportlerin und der Sportler des Jahres gekürt. Die Auszeichnung der Mannschaft des Jahres ging an das Rope-Skipping-Team der TS Germersheim, die das Publikum zusätzlich mit einer mitreißenden Showeinlage begeisterte. Der Preis für das Talent des Jahres ging an Aron Tepel (Mehrkampf).

„Diesen traditionsreichen Ball wieder aufleben zu lassen, war uns ein großes Anliegen – und eine große Aufgabe“, so Samuel Hebgen vom Team der Veranstaltungsstätten Landau. „In den vergangenen Monaten ist viel Herzblut, Detailarbeit und Koordination in die Vorbereitung geflossen.“

Das abwechslungsreiche Programm des Galaabends bot hochklassige Unterhaltung: Neben den sportlichen Ehrungen sorgten artistische Darbietungen sowie die Mannheimer Band „Ultimate Music Live“ für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Kulinarisch begleitet wurde der Abend unter anderem von den Gaumenfreunden sowie regionalen Weingütern und weiteren Partnern, die gemeinsam für ein genussvolles Erlebnis sorgten.

Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Sponsorinnen und Sponsoren, die die Veranstaltung mitgetragen haben. Stellvertretend für alle Unterstützenden dankt das Team der Veranstaltungsstätten der VR Bank Südpfalz eG als Hauptsponsor.

„Wir freuen uns, dass wir eine langjährige Tradition wieder aufleben lassen und eine rundum gelungene Veranstaltung für und mit Landau feiern konnten“, so das Fazit von Samuel Hebgen.

Quelle:

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH