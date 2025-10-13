  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Lachen-Speyerdorf – „Inklusion beginnt im Herzen“ – Karl-Heinz Thommes-Preis für die TSG Lachen Speyerdorf

Lachen-Speyerdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 wurde für ihr Engagement im Bereich Inklusion ausgezeichnet. Bei der Verleihung des diesjährigen Karl-Heinz Thommes-Preises in der Kreissparkasse Bitburg-Prüm stand das gelebte Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung im Mittelpunkt.

Gleich zu Beginn der Feierlichkeiten, die auch in diesem Jahr wieder in lockerer Atmosphäre durch das inklusive Moderations-Duo von Stefan Bohl und Alexander Kurth begleitet wurden, stellten Bankvorstand Rainer Nickels und Jürgen Caspary, 1.Vizepräsident Vizepräsident von Special Olympics, die Entstehungsgeschichte des Preises und das Wirken sowie die Verdienste von Karl-Heinz Thommes vor. Die Ehrung fand in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Bitburg-Prüm statt und präsentierte Inklusion im besten Sinne: zum Anfassen und Mitmachen.

In seiner Rede betonte Rainer Nickels, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, das Motto des Karl-Heinz-Thommes-Preises: „Inklusion beginnt im Herzen.“ Er hob hervor, wie wichtig das persönliche Engagement und die menschliche Begegnung für das Gelingen von Inklusion sind.
Die Laudatio für den Preisträger hielt Melanie Brumm, Geschäftsführerin von Special Olympics Rheinland-Pfalz.

Die ausgezeichnete Abteilung der TSG Lachen-Speyerdorf bietet ein breites Spektrum an inklusiven Aktivitäten – von Klettern, Kanufahren und Kochkursen über Kooperationsspiele und Seilparcours bis hin zu Spielfesten und Naturerlebnissen. Der Verein beschreibt seinen Ansatz so: „Das Besondere an unserem Ansatz: Wir schaffen Räume echter Begegnung auf Augenhöhe – ohne Leistungsdruck, aber mit viel Freude an gemeinsamer Aktivität und Bewegung. Inklusion ist dabei kein Schlagwort, sondern gelebte Realität.“ Seit dem Aufbau der Abteilung im Jahr 2019 engagieren sich dort rund
70 ehrenamtliche Helfende.

Christoph Kettenring, Vertreter der Preisträger, präsentierte die Arbeit des Vereins im Rahmen der Preisverleihung. Das Preisgeld von 1.000 Euro soll für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ehrenamtlich Helfender verwendet werden – darunter Jugendliche, Menschen außerhalb pädagogischer Berufe und Teilnehmende an Schulungen zum Thema Vielfalt. Kettenring betonte in seiner Rede: „Inklusion ist Mitmachen und Dabeisein, im Team und Miteinander etwas Neues zu schaffen.“

Auch Andreas Kruppert, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, würdigte das Engagement der Preisträger: „In Ihrem Verein wird Inklusion einheitlich gelebt. Sie zeigen, dass Sport verbindet.“ Das Wahlgremium, bestehend aus dem Athletenrat, Special Olympics Rheinland-Pfalz und der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, traf die Entscheidung in diesem Jahr nahezu einstimmig. Ein Zeichen der hohen Wertschätzung für die Arbeit der TSG-Abteilung.

Landrat Andreas Kruppert und Karl-Heinz Thommes überreichten den Preis, bevor Frank Propson, Vorstand der Kreissparkasse das Schlusswort und Dankesworte sprach.
Das Rahmenprogramm gestaltete die inklusive Tanzgruppe „Dancing Queens and Kings“ des Vereins Lichtblick Bitburg e.V.. Auch die Preisverleihung selbst wurde barrierefrei umgesetzt:
Eine Gebärdensprachdolmetscherin übersetzte die Reden, und Christoph Kettenring lud alle Anwesenden zu kurzen inklusiven Spielen ein, die das gemeinsame Erleben und die Zusammenarbeit verdeutlichten.

Der Preis wurde 2018 von Special Olympics Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Er würdigt das Engagement von Personen und Organisationen, die sich – wie der Namensgeber und Ehrenpräsident Karl-Heinz Thommes – in besonderer Weise für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung einsetzen. Gestiftet wird der Preis von der Kreissparkasse Bitburg-Prüm und ist mit 1.000 Euro dotiert.

Fotohinweise:
Bei der Preisverleihung des Karl-Heinz Thommes Preises 2025 waren viele Vertretende der lokalen Politik dabei, darunter auch Landrat Andreas Kruppert, ADD Präsident Thomas Linnertz, und Vertretende von Special Olympics Rheinland-Pfalz.
Bildquelle: Wilfried Kootz / Special Olympics Rheinland-Pfalz e.V.

