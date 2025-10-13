Hockenheim – Jahreshauptübung Feuerwehr – Zufahrt zum Marktplatz von Parkstraße kommend gesperrt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 18. Oktober 2025, führt die Feuerwehr Hockenheim ihre jährliche Jahreshauptübung in der Rathausstraße 8 durch. Die Übung dient dazu, die Einsatzbereitschaft und die Abläufe im Notfall zu optimieren und zu trainieren. Im Rahmen dieser Übung wird die Zufahrt zum Marktplatz aus Richtung Parkstraße kommend während des Übungszeitraums von 13:30 Uhr bis längstens 16:00 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zum Marktplatz über die Rathausstraße / Ecke Kirchenstraße bleibt uneingeschränkt möglich.
Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.
Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim