Hockenheim – Im Alter fit bleiben: Fitnesstag für Senioren am 25.Oktober

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sportliche Aktivitäten und allerlei Informationen rund ums Thema Bewegung im Alter gibt es am 25. Oktober 2025 beim Fitnesstag für Senioren. Der DJK Hockenheim hat in Kooperation mit dem Seniorenbüro der Stadt Hockenheim auf dem Sportplatz im Nordring 1 zwischen 13:00 und 17:00 Uhr ein buntes und vielseitiges Programm geplant.

Die Firma Ildag bietet mit Unterstützung der AOK Rhein-Neckar Fitness-Tests an. Hier können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fitness überprüfen und Tipps für eine gesunde Lebensweise erhalten. Mithilfe eines digitalen Analyse-Tools werden Messungen durchgeführt, welche die körperliche Fitness im Kontext des Älterwerdens betrachten. In anschließenden Beratungsgesprächen bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem einfache und auf die Bewältigung des Alltags abgestimmte Maßnahmenempfehlungen.

Darüber hinaus bietet Marcus Dannfeld vom DRK Mannheim eine Wohnberatung an und gibt Interessierten wertvolle Ratschläge zu einem altersgerechten Wohnumfeld. Ein besonderes Augenmerk wird auf Sicherheit gelegt: Die Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar bietet ein Rollatortraining an, das einen sicheren Umgang mit dem Hilfsmittel vermittelt. Ebenso wird die Polizeiprävention mit einem Infostand vor Ort sein, um über die Sicherheit von Pedelecs zu informieren. Bei einem Geschicklichkeitsparcours der Polizei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch direkt ihre Fahrsicherheit mit Fahrrad oder Pedelec trainieren. Darüber hinaus bietet das Sanitätshaus Kocher GmbH einen Infostand zum Thema Arthrose an.

Für die sportliche Betätigung haben Besucherinnen und Besucher mehrere Optionen. Klaus Reisinger gestaltet eine Seniorengymnastik-Stunde, die sich speziell an die Bedürfnisse älterer Teilnehmer richtet, während Frau Hammes die Teilnehmenden auf einen 3000 Schritte Lauf für Jung und Alt gemeinsam mitnimmt – eine ideale Gelegenheit, Bewegung an der frischen Luft zu genießen und die eigene Fitness auszubauen.

Senioren und Seniorinnen sind herzlich eingeladen vorbeizukommen und mitzumachen. Bei Interesse an einem Fitness-Test freut sich das Seniorenbüro Hockenheim über eine vorherige Anmeldung (Telefon 06205 21-1503, Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 12.30 Uhr oder per E-Mail: seniorenbuero@hockenheim.de)

Sportkleidung ist nicht zwingend nötig, bequeme Alltagskleidung ist ausreichend.

Quelle: Stadt Hockenheim