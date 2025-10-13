Heppenheim – Quartier „Almonda“: Baustart für 15 moderne Reihenhäuser ab Frühjahr 2026

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Heppenheim (Bergstraße) entsteht mit dem Wohnquartier „Almonda“ ein Ensemble aus modernen Reihenhäusern, das zeitgemäßen Wohnkomfort mit nachhaltiger Bauweise und hoher Lebensqualität verbindet. In verkehrsberuhigter Wohnlage an der Karl-Busch-Straße und Vala-Lamberger-Straße bietet das Quartier Raum für individuelles Wohnen und gemeinsames Wachstum. Der Baustart für die ersten 15 Häuser ist im Frühjahr 2026 geplant.

Wohneigentum mit Weitblick – für Familien, Paare und Individualisten

Die Reihenhäuser verfügen über rund 143 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf fünf Zimmer und eine volle Unterkellerung. Jedes Haus bietet einen eigenen Garten, eine Terrasse sowie eine Dachterrasse mit – je nach Lage – Blick ins Grüne, teils bis zu den Weinbergen der Bergstraße. Zwei Stellplätze pro Haus, Fahrradstellplätze und ein Spielplatz direkt hinter dem Quartier runden das lebenswerte Konzept ab.

Nachhaltigkeit trifft Komfort – klimafreundlich und zukunftssicher

Alle Häuser werden in Massivbauweise nach dem KfW-40-Standard als klimafreundlicher Neubau (KFN) errichtet. Hierfür besteht die Möglichkeit, ein durch die KfW gefördertes, zinsgünstiges Darlehen in Anspruch zu nehmen. Jede Einheit verfügt über eine eigene Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage. Dreifach verglaste Fenster, Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung, elektrische Rollläden, Echtholzparkett in den Wohnräumen und Handtuchheizkörper in den Bädern sorgen für zeitgemäßen Wohnkomfort.

„Mit Almonda schaffen wir ein Zuhause, das nicht nur durch seine Lage überzeugt, sondern auch durch seine nachhaltige und hochwertige Ausstattung“, sagt Julia Schönhals, Niederlassungsleiterin Frankfurt von Ten Brinke. „Das Quartier steht für Lebensqualität und Energieeffizienz– Werte, die heute mehr denn je gefragt sind.“ Auf zwei benachbarten Baufeldern hat Ten Brinke in den vergangenen Jahren bereits 300 Mietwohnungen für die GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen errichtet.

Ein Quartier inspiriert von der Mandelblüte

Der Name „Almonda“ ist inspiriert von der Mandelblüte, die die Bergstraße jedes Frühjahr in ein rosafarbenes Blütenmeer verwandelt. Abgeleitet vom englischen „Almond“ steht er für natürliche Schönheit, Aufbruch und Lebensfreude – Werte, die sich im gesamten Projekt widerspiegeln.

Kontakt für Interessierte

Das Projekt wird von der Ten Brinke Niederlassung Frankfurt realisiert. Der Verkauf der Reihenhäuser erfolgt direkt an private Käuferinnen und Käufer. Weitere Informationen sowie ein Kontaktformular finden Interessierte unter www.almonda-heppenheim.de oder telefonisch unter 0800-8022 444.

Foto: © KREATIVPUNKT

Quelle: Ten Brinke Services B.V.