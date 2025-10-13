Heidelberg – Was kann die Industrie zur Verteidigung beitragen? Antworten von Dr. Hans Christoph Atzpodien zu Gast bei Nicole Huber (Video)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die geopolitische Lage hat sich weltweit dramatisch verändert. Krisenherde und Kriege beherrschen die Schlagzeilen. Die Suche nach Lösungen zwingt dazu, dass auch unbeteiligte Länder indirekt involviert werden, und sich damit selber in Gefahr bringen. Der Ukraine-Krieg inmitten Europas bringt auch Deutschland potenziell in Bedrängnis. Ist die Bundesrepublik für den schlimmsten Fall vorbereitet? Und: Welchen Beitrag kann dazu die Industrie leisten? Diesen Fragen ging Dr. Hans Christoph Atzpodien nach. Er war zu Gast bei CDU- Landtagskandidatin Nicole Huber. (Video)
https://youtu.be/Rh8l5lkItbc?si=GKbZO-PT6yChcD5B