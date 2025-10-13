Heidelberg – Vielfalt erleben! Der November im Karlstorbahnhof

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Monat voll unterschiedlicher Formate: Im November treffen musikalische Highlights wie ganavya, DOTA und Die Höchste Eisenbahn auf ein spannendes Gesprächsformat zwischen Max Czollek und Hadija Haruna-Ölker, eine Lesung von Caroline Peters oder unterhaltsam präsentierte Wissenschaft beim Science Slam. Im TiK – Theater im Karlstorbahnhof kommen 90er-Tanzperformance und Party, Sketch Show, Kammerspiel und absurdes Theater zusammen.

Mit südasiatischer Andachtsmusik und spirituellem Jazz spielt Vokalistin ganavya zu Monatsanfang im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals im Karlstorbahnhof (4. November). Zeitgleich singt im TiK Musik-Comedian

Coremy über die brennenden Fragen einer jungen Frau der Generation Z. Während sie sich mit einer gewaltigen Portion Selbstironie für den Vorentscheid des Eurovision Song Contest bewarb, erreichte

Isaak, der am 9. November live zu erleben ist beim ESC 2024 den zwölften Platz. Beim

Science Slam treffen Wissen und Witz aufeinander, wenn Nachwuchswissenschaftler*innen ihre Erkenntnisse auf ebenso kluge wie unterhaltsame Weise präsentieren (20. November). Am 21. November gibt es Musik von

Die Höchste Eisenbahn auf die Ohren, die sich anhört, als hätten sich die Menschen im Jahr 1925 vorgestellt, wie 1999 klingen würde. Einen Tag später, am 22. November, ziehen

DOTA in den Karlstorbahnhof ein – mit lebensklugen, humorvollen und poetischen Texten.

Der Heidelberger Literaturherbst bringt am 1. November Schauspielerin Caroline Peters mit ihrem Debütroman „Ein anderes Leben“ ins Haus. Zwei Barabend-Formate des heimaten-Festivals am 4. und 13. November leiten in Kooperation mit der Uni Heidelberg und der Rhein-Neckar-Zeitung in offene Gesprächsräume: Über das Fremde, das Vertraute und die Frage, was Heimat bedeutet. Im Mittelpunkt der Lesung „Wege zum Paradies“ aus der Reihe „Worte des Widerstands“, stehen die politischen Revolten im Heidelberg der 1960er- und 70er-Jahre (17. November). Und wenn Max Czollek und Hadija Haruna-Ölker über Erinnerungskultur und Verantwortung sprechen (24. November) oder das Podium „Auslaufmodell Patriarchat“ (25. November) Geschlechtergerechtigkeit neu denkt, wird klar: Erinnerung ist kein stilles Archiv – sie ist ebenso eine Art der Gestaltung.

Am 1. November endet mit dem Theaterexperiment „Vergib‘ mir, du Sau“ aus Berlin der Wettbewerb um den Heidelberger Theaterpreis. Die feierliche Preisverleihung findet am 2. November statt. Die Tanzcompany InterAction gestaltet mit „FLASHBACK“ eine Mischung aus Choreografie, Party und Deep Dive in die 90er Jahre und katapultiert Besuchende am 8. November zurück in die Vergangenheit. Vom 12. bis 15. November steht mit „Die Ballade vom großen Makabren“ ein Klassiker des belgischen Dramatikers Michael de Ghelderode auf dem Spielplan im TiK. Cineastisch wird es am 16. November beim Konzertabend „The Cinephoniks“, der zwei der größten Komponisten der Filmgeschichte beleuchtet und intim in „2x Sehnsucht“ (20. & 27. November), einer Hommage an die Dichterin Selma Merbaum in Form eines Kammerspiels. Am 22. November verbindet die englischsprachige Sketch Street Live Show skriptbasierte Comedy mit Improvisation und zollt den großen amerikanischen Shows Tribut. Tanzfans erwartet am 24. und 25. November die Performance „FOLKS“ der Kompanie SZENE 2WEI, die sich dem Erschaffen sicherer Räume widmet – als Schutz vor den Ängsten und Unsicherheiten unserer Zeit.

Das vollständige Programm des Karlstorbahnhofs und alle Informationen gibt es unter www.karlstorbahnhof.de

Programmübersicht November 2025

Sa 01.11.25 / 20:00 / Saal

Caroline Peters: „Ein anderes Leben“

Lesung und Gespräch / 11. Literaturherbst Heidelberg Festivalthemenschwerpunkt #LEBEN

Sa 01.11.25 / 20:00 / TiK

VERGIB MIR, DU SAU!

vom Schauspieljahrgang 2022-2026 der HfS Ernst Busch – ernstbusch26, Berlin

So 02.11.25 / 19:00 / Zentrale

Theatertage Preisverleihung

And the winner is…



AUSVERKAUFT / So 02.11.25 / 20:00 / Heidelberg Congress Center

Kruder & Dorfmeister

„The K&D Sessions“ live

Mo 03.11.25 / 18:30 / Meeting-Raum

Shared Reading in English

Mit-Lesen-Teilen



Mo 03.11.25 / 19:30 / Klub

Come Together

Interkultureller Theatertreff



Di 04.11.25 / 20:00 / TiK

Coremy

„Rasiert“ / Musik-Comedy



Di 04.11.25 / 20:00 / Saal

ganavya

Live 2025



Di 04.11.25 / 19:00 / Klub

Bar Abend: heimaten x Heimat(en)

Die Achtung vor dem Fremden

Mi 05.11.25 / 20:00 / TiK

Kontrolliertes Lagerfeuer im Wohnzimmer

Kukas unartige Kulturgesellschaft

Fr 07.11.25 / 17:00 / Klub

Hatha Yoga Flow

Yoga Workshop

Sa 08.11.25 / 20:00 / Klub

FLASHBACK

90ies Show & Party

So 09.11.25 / 12:30 / Klub

Zeitungstheater

Ab 14 Jahren vom Raum der Künste

So 09.11.25 / 20:00 / TiK

Isaak

enjoy that life’s a tour

Mo 10.11.25 / 20:00 / TiK

Contact-Jam

Freie Contact-Improvisation

Di 11.11.25 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Mi 12.11.25 / 20:00 / TiK

Die Ballade vom großen Makabren

Absurdes Theater inszeniert vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (SAF)

Do 13.11.25 / 19:00 / Klub

Bar Abend: heimaten x Rhein-Neckar-Zeitung

Was ist Heimat?

Do 13.11.25 / 20:00 / TiK

Die Ballade vom großen Makabren

Absurdes Theater inszeniert vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (SAF)

Fr 14.11.25 / 20:00 / TiK

Die Ballade vom großen Makabren

Absurdes Theater inszeniert vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (SAF)

Fr 14.11.25 / 21:00 / Klub

Die Ü

Disko für alle über…

So 16.11.25 / 18:00 / TiK

The Cinephoniks

Morricone vs. Mancini – Zwei Filmmusiklegenden im musikalischen Duell

Mo 17.11.25 / 18:30 / Meeting-Raum

Gemeinsam lesen mit Shared Reading

Gemeinsam lesen und an Worten wachsen



Mo 17.11.25 / 20:00 / TiK

Wege zum Paradies – Utopisches Denken und radikales Handeln in der Heidelberger Revolte (1968-1978)

Worte des Widerstands: das Buch über Heidelberg 1968ff. von Volker von Offenberg

Di 18.11.25 / 18:30 / TiK

The Pickers

Filmabend mit Diskussion: Migrierende Landarbeiter*innen in der Landwirtschaft Europas und Heidelberg

Di 18.11.25 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Do 20.11.25 / 20:00 / Saal

Science Slam

Wissenschaft, die rockt!

Do 20.11.25 / 20:00 / TiK

2x Sehnsucht

Kammerspiel mit Gedichten von Selma Merbaum

Do 20.11.25 / 20:00 / Klub

Milonga

Tango-Abend

Fr 21.11.25 / 17:00 / Klub

Hatha Yoga Flow

Yoga Workshop

Fr 21.11.25 / 20:00 / Saal

Die Höchste Eisenbahn

„Ich komm gleich nach“ – Tour 2025

Fr 21.11.25 / 20:00 / TiK

Haltloser Abend im TiK

Improvisationstheater made in Heidelberg

Sa 22.11.25 / 18:00 / Klub

Pole Battle Germany

From Eden to the Edge — Who Dares to Take the Bite?

Sa 22.11.25 / 19:30 / TiK

Sketch Street Live

American Sketch Comedy Show – in English

Sa 22.11.25 / 20:00 / Saal

DOTA

Springbrunnen Tour 2025

So 23.11.25 / 14:00 / Saal

Kinderdisko!

Mit DJ Benny der Bär

Mo 24.11.25 / 20:00 / Saal

Max Czollek & Hadija Haruna-Oelker: Alles auf Anfang

Moderiertes Gespräch

Mo 24.11.25 / 20:00 / TiK

Contact-Jam

Freie Contact-Improvisation

Mo 24.11.25 / 20:00 / TiK

FOLKS

Tanztheater der SZENE 2WEI

Di 25.11.25 / 19:00 / Saal

Auslaufmodell Patriarchat

Männlichkeitskrisen, Macht und Wege aus der patriarchalen Gewalt

Di 25.11.25 / 20:00 / TiK

FOLKS

Tanztheater der SZENE 2WEI

Di 25.11.25 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Do 27.11.25 / 20:00 / TiK

2x Sehnsucht

Kammerspiel mit Gedichten von Selma Merbaum

Fr 28.11.25 / 20:00 / Saal

Takte gegen Krebs

Vivi Vassileva & Lucas Campara Diniz (Perkussion und Gitarre)

Sa 29.11.25 / 13:30 / Saal

37. Jugendtanztag

von Haus der Jugend und Stadtjugendring e.V.

Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof