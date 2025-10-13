Heidelberg – Vielfalt erleben! Der November im Karlstorbahnhof

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Monat voll unterschiedlicher Formate: Im November treffen musikalische Highlights wie ganavya, DOTA und Die Höchste Eisenbahn auf ein spannendes Gesprächsformat zwischen Max Czollek und Hadija Haruna-Ölker, eine Lesung von Caroline Peters oder unterhaltsam präsentierte Wissenschaft beim Science Slam. Im TiK – Theater im Karlstorbahnhof kommen 90er-Tanzperformance und Party, Sketch Show, Kammerspiel und absurdes Theater zusammen.
Mit südasiatischer Andachtsmusik und spirituellem Jazz spielt Vokalistin ganavya zu Monatsanfang im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals im Karlstorbahnhof (4. November). Zeitgleich singt im TiK Musik-Comedian
Coremy über die brennenden Fragen einer jungen Frau der Generation Z. Während sie sich mit einer gewaltigen Portion Selbstironie für den Vorentscheid des Eurovision Song Contest bewarb, erreichte
Isaak, der am 9. November live zu erleben ist beim ESC 2024 den zwölften Platz. Beim
Science Slam treffen Wissen und Witz aufeinander, wenn Nachwuchswissenschaftler*innen ihre Erkenntnisse auf ebenso kluge wie unterhaltsame Weise präsentieren (20. November). Am 21. November gibt es Musik von
Die Höchste Eisenbahn auf die Ohren, die sich anhört, als hätten sich die Menschen im Jahr 1925 vorgestellt, wie 1999 klingen würde. Einen Tag später, am 22. November, ziehen
DOTA in den Karlstorbahnhof ein – mit lebensklugen, humorvollen und poetischen Texten.
Der Heidelberger Literaturherbst bringt am 1. November Schauspielerin Caroline Peters mit ihrem Debütroman „Ein anderes Leben“ ins Haus. Zwei Barabend-Formate des heimaten-Festivals am 4. und 13. November leiten in Kooperation mit der Uni Heidelberg und der Rhein-Neckar-Zeitung in offene Gesprächsräume: Über das Fremde, das Vertraute und die Frage, was Heimat bedeutet. Im Mittelpunkt der Lesung „Wege zum Paradies“ aus der Reihe „Worte des Widerstands“, stehen die politischen Revolten im Heidelberg der 1960er- und 70er-Jahre (17. November). Und wenn Max Czollek und Hadija Haruna-Ölker über Erinnerungskultur und Verantwortung sprechen (24. November) oder das Podium „Auslaufmodell Patriarchat“ (25. November) Geschlechtergerechtigkeit neu denkt, wird klar: Erinnerung ist kein stilles Archiv – sie ist ebenso eine Art der Gestaltung.
Am 1. November endet mit dem Theaterexperiment „Vergib‘ mir, du Sau“ aus Berlin der Wettbewerb um den Heidelberger Theaterpreis. Die feierliche Preisverleihung findet am 2. November statt. Die Tanzcompany InterAction gestaltet mit „FLASHBACK“ eine Mischung aus Choreografie, Party und Deep Dive in die 90er Jahre und katapultiert Besuchende am 8. November zurück in die Vergangenheit. Vom 12. bis 15. November steht mit „Die Ballade vom großen Makabren“ ein Klassiker des belgischen Dramatikers Michael de Ghelderode auf dem Spielplan im TiK. Cineastisch wird es am 16. November beim Konzertabend „The Cinephoniks“, der zwei der größten Komponisten der Filmgeschichte beleuchtet und intim in „2x Sehnsucht“ (20. & 27. November), einer Hommage an die Dichterin Selma Merbaum in Form eines Kammerspiels. Am 22. November verbindet die englischsprachige Sketch Street Live Show skriptbasierte Comedy mit Improvisation und zollt den großen amerikanischen Shows Tribut. Tanzfans erwartet am 24. und 25. November die Performance „FOLKS“ der Kompanie SZENE 2WEI, die sich dem Erschaffen sicherer Räume widmet – als Schutz vor den Ängsten und Unsicherheiten unserer Zeit.
Das vollständige Programm des Karlstorbahnhofs und alle Informationen gibt es unter www.karlstorbahnhof.de
Programmübersicht November 2025
Sa 01.11.25 / 20:00 / Saal
Caroline Peters: „Ein anderes Leben“
Lesung und Gespräch / 11. Literaturherbst Heidelberg Festivalthemenschwerpunkt #LEBEN
Sa 01.11.25 / 20:00 / TiK
VERGIB MIR, DU SAU!
vom Schauspieljahrgang 2022-2026 der HfS Ernst Busch – ernstbusch26, Berlin
So 02.11.25 / 19:00 / Zentrale
Theatertage Preisverleihung
And the winner is…
AUSVERKAUFT / So 02.11.25 / 20:00 / Heidelberg Congress Center
Kruder & Dorfmeister
„The K&D Sessions“ live
Mo 03.11.25 / 18:30 / Meeting-Raum
Shared Reading in English
Mit-Lesen-Teilen
Mo 03.11.25 / 19:30 / Klub
Come Together
Interkultureller Theatertreff
Di 04.11.25 / 20:00 / TiK
Coremy
„Rasiert“ / Musik-Comedy
Di 04.11.25 / 20:00 / Saal
ganavya
Live 2025
Di 04.11.25 / 19:00 / Klub
Bar Abend: heimaten x Heimat(en)
Die Achtung vor dem Fremden
Mi 05.11.25 / 20:00 / TiK
Kontrolliertes Lagerfeuer im Wohnzimmer
Kukas unartige Kulturgesellschaft
Fr 07.11.25 / 17:00 / Klub
Hatha Yoga Flow
Yoga Workshop
Sa 08.11.25 / 20:00 / Klub
FLASHBACK
90ies Show & Party
So 09.11.25 / 12:30 / Klub
Zeitungstheater
Ab 14 Jahren vom Raum der Künste
So 09.11.25 / 20:00 / TiK
Isaak
enjoy that life’s a tour
Mo 10.11.25 / 20:00 / TiK
Contact-Jam
Freie Contact-Improvisation
Di 11.11.25 / 20:00 / Klub
FLINTA* Circle
Tanzen & Bewegung im Safer Space
Mi 12.11.25 / 20:00 / TiK
Die Ballade vom großen Makabren
Absurdes Theater inszeniert vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (SAF)
Do 13.11.25 / 19:00 / Klub
Bar Abend: heimaten x Rhein-Neckar-Zeitung
Was ist Heimat?
Do 13.11.25 / 20:00 / TiK
Die Ballade vom großen Makabren
Absurdes Theater inszeniert vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (SAF)
Fr 14.11.25 / 20:00 / TiK
Die Ballade vom großen Makabren
Absurdes Theater inszeniert vom Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (SAF)
Fr 14.11.25 / 21:00 / Klub
Die Ü
Disko für alle über…
So 16.11.25 / 18:00 / TiK
The Cinephoniks
Morricone vs. Mancini – Zwei Filmmusiklegenden im musikalischen Duell
Mo 17.11.25 / 18:30 / Meeting-Raum
Gemeinsam lesen mit Shared Reading
Gemeinsam lesen und an Worten wachsen
Mo 17.11.25 / 20:00 / TiK
Wege zum Paradies – Utopisches Denken und radikales Handeln in der Heidelberger Revolte (1968-1978)
Worte des Widerstands: das Buch über Heidelberg 1968ff. von Volker von Offenberg
Di 18.11.25 / 18:30 / TiK
The Pickers
Filmabend mit Diskussion: Migrierende Landarbeiter*innen in der Landwirtschaft Europas und Heidelberg
Di 18.11.25 / 20:00 / Klub
FLINTA* Circle
Tanzen & Bewegung im Safer Space
Do 20.11.25 / 20:00 / Saal
Science Slam
Wissenschaft, die rockt!
Do 20.11.25 / 20:00 / TiK
2x Sehnsucht
Kammerspiel mit Gedichten von Selma Merbaum
Do 20.11.25 / 20:00 / Klub
Milonga
Tango-Abend
Fr 21.11.25 / 17:00 / Klub
Hatha Yoga Flow
Yoga Workshop
Fr 21.11.25 / 20:00 / Saal
Die Höchste Eisenbahn
„Ich komm gleich nach“ – Tour 2025
Fr 21.11.25 / 20:00 / TiK
Haltloser Abend im TiK
Improvisationstheater made in Heidelberg
Sa 22.11.25 / 18:00 / Klub
Pole Battle Germany
From Eden to the Edge — Who Dares to Take the Bite?
Sa 22.11.25 / 19:30 / TiK
Sketch Street Live
American Sketch Comedy Show – in English
Sa 22.11.25 / 20:00 / Saal
DOTA
Springbrunnen Tour 2025
So 23.11.25 / 14:00 / Saal
Kinderdisko!
Mit DJ Benny der Bär
Mo 24.11.25 / 20:00 / Saal
Max Czollek & Hadija Haruna-Oelker: Alles auf Anfang
Moderiertes Gespräch
Mo 24.11.25 / 20:00 / TiK
Contact-Jam
Freie Contact-Improvisation
Mo 24.11.25 / 20:00 / TiK
FOLKS
Tanztheater der SZENE 2WEI
Di 25.11.25 / 19:00 / Saal
Auslaufmodell Patriarchat
Männlichkeitskrisen, Macht und Wege aus der patriarchalen Gewalt
Di 25.11.25 / 20:00 / TiK
FOLKS
Tanztheater der SZENE 2WEI
Di 25.11.25 / 20:00 / Klub
FLINTA* Circle
Tanzen & Bewegung im Safer Space
Do 27.11.25 / 20:00 / TiK
2x Sehnsucht
Kammerspiel mit Gedichten von Selma Merbaum
Fr 28.11.25 / 20:00 / Saal
Takte gegen Krebs
Vivi Vassileva & Lucas Campara Diniz (Perkussion und Gitarre)
Sa 29.11.25 / 13:30 / Saal
37. Jugendtanztag
von Haus der Jugend und Stadtjugendring e.V.
Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof