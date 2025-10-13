  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.10.2025, 20:15 Uhr

Heidelberg – Thema Sucht: Filmreihe startet am Montag, 20. Oktober, mit „22 Bahnen“ – Kommunale Suchtbeauftragte und „Univital“ wollen Studierende erreichen

Filmszene aus „22 Bahnen“. Mit dem Film nach dem gleichnamigen Roman von Caroline Wahl startet die Filmreihe zum Thema Sucht in Heidelberg. Foto: Constantin Filmverleih GmbH
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Über Sucht wird oft geschwiegen. Mit der neuen Heidelberger Filmreihe „Escape – Wege in den Rausch, Wege hinaus“ soll das wichtige Thema aus der Tabuzone geholt werden. Die Reihe startet am Montag, 20. Oktober 2025, um 19 Uhr im Gloriette-Kino, Hauptstraße 146. Sie ist eine Kooperation mit der Gloria Filmtheaterbetriebe GmbH und Univital, dem universitären Gesundheitsmanagement der Universität Heidelberg.

Filmreihe soll vor allem Studierende ansprechen

Auf der Leinwand zu sehen sind eindrucksvolle Filme, die sich mit Abhängigkeit, psychischer Gesundheit und persönlichen Auswegen befassen. Die Filmreihe zeigt, wie unterschiedlich Wege in den Rausch und auch wieder hinaus verlaufen können. Ziel der Filmreihe ist es, das Bewusstsein für psychische Gesundheit und Suchterkrankungen zu schärfen – gerade auch im studentischen und universitären Umfeld.

Gestartet wird mit der Verfilmung des Romans „22 Bahnen“, der feinfühlig den Umgang mit psychischer Belastung, Selbstzweifeln und Sucht als Familienkrankheit thematisiert.

Weitere Termine der Reihe sind:

• Montag, 8. Dezember 2025: „Kneecap“ – eine ungewöhnliche Geschichte über Rebellion, Musik und Realität in Irland
• Montag, 19. Januar 2026: „The Outrun“ – ein intensiver Einblick in die Erfahrungen einer jungen Frau mit Abhängigkeit und Selbstfindung

Film und Publikumsgespräch zum kleinen Preis

Nach den Filmen gibt es jeweils die Möglichkeit, an einem moderierten Publikumsgespräch teilzunehmen. Ein besonderes Angebot: Studierende und Beschäftigte der Universität Heidelberg zahlen nur fünf Euro Eintritt pro Vorstellung.

Kommunale Suchtbeauftragte: „Wollen Mut machen“

Der kommunalen Suchtbeauftragten der Stadt Heidelberg, Eva Leichman, ist es ein Anliegen, über Suchtformen aufzuklären, zum Nachdenken anzuregen und Unterstützungswege sichtbar zu machen. Insbesondere der Film als Kunstform kann dabei eine starke Brücke zur Lebensrealität der Menschen schlagen. Eva Leichman: „Sucht hat viele Gesichter. Oft beginnt sie leise. Mit der Filmreihe ‚Escape – Wege in den Rausch, Wege hinaus‘ wollen wir nicht nur aufklären, sondern auch Verständnis schaffen und Mut machen. Film kann Türen öffnen – zu Gesprächen, zu Hilfe, zu Veränderung.“

Ergänzend: www.gloria-kamera-kinos.de/de/escape-wege-den-rausch-wege-hinaus

Quelle: Stadt Heidelberg

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Vielfalt erleben! Der November im Karlstorbahnhof

    • Heidelberg – Vielfalt erleben! Der November im Karlstorbahnhof
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Monat voll unterschiedlicher Formate: Im November treffen musikalische Highlights wie ganavya, DOTA und Die Höchste Eisenbahn auf ein spannendes Gesprächsformat zwischen Max Czollek und Hadija Haruna-Ölker, eine Lesung von Caroline Peters oder unterhaltsam präsentierte Wissenschaft beim Science Slam. Im TiK – Theater im Karlstorbahnhof kommen 90er-Tanzperformance und Party, Sketch ... Mehr lesen»

      • Landau – Von Englisch bis Yoga: Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße mit neuen Kursangeboten

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße (kvhs) bietet wieder spannende Veranstaltungen an: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Englisch für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Anfänger A1.2″ Der Kurs „Englisch für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Anfänger A1.2″ in Heuchelheim-Klingen richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger mit Vorkenntnissen, Wiedereinsteigende sowie alle, die bereits Grundkenntnisse haben und ihre Englischkenntnisse ohne ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 20. Oktober 2025, von 9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, und nach Vereinbarung statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

      • :Ludwigshafen – Aquarellieren und Zeichnen in LU kompakt

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Michael Kunz bietet im aktuellen Quartal an vier Terminen Interessierten die Möglichkeit, im Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, das Aquarellieren und Zeichnen zu lernen beziehungsweise zu üben. Mitzubringen sind ein Wasserfarbkasten, ein Aquarellblock DIN A4 oder DIN A3, verschiedene Pinsel, ein Bleistift, ein Wassergefäß und ein Lappen. Die Termine sind ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Fortbildung für ehrenamtliche Betreuer*innen an der VHS

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine in Ludwigshafen hat wieder ein Fortbildungsprogramm für ehrenamtliche Betreuer*innen in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen erstellt. Die Fortbildungsreihe „Ihr Mut schafft Perspektiven“ bietet mehrere Angebote in der Zeit von Oktober 2025 bis Juni 2026 und richtet sich an ehrenamtliche rechtliche Betreuer*innen sowie interessierte Bürger*innen. Im ersten ... Mehr lesen»

      • Bensheim – Rendezvous mit dem Kontrabass! Dominik Wagner und Lauma Skride treten auf

    • Bensheim – Rendezvous mit dem Kontrabass! Dominik Wagner und Lauma Skride treten auf
      Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kunstfreunde Bensheim: Am 18. Oktober sind der Dominik Wagner und Lauma Skride zu Gast im Bensheimer Parktheater In der Familie der Streichinstrumente gilt er häufig als Außenseiter, der in der klassischen Musik selten im Mittelpunkt steht – der Kontrabass. Beim nächsten Konzert der Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 18. Oktober, im ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Tag der offenen Tür 2025 – Weiterführende Schulen stellen sich vor

    • Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „In welche weiterführende Schule schicke ich mein Kind?“ – vor dieser Frage stehen die Eltern der aktuellen Viertklässler. Die Schulen informieren in diesem Jahr wieder beim Tag der offenen Tür über Angebote und Möglichkeiten in den jeweiligen Schulen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Angebote im Überblick Die Friedrich-Schiller-Realschule plus ist eine ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Mehrgenerationenhaus: Einladung zu den Veranstaltungen Nähtreff „Näh dir was“ am 6. November und 2 – Leihoma/-opa Kontaktbörse am 20. November

    • Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zu den Veranstaltungen Nächster Nähtreff „Näh dir was“ am 6. November und Leihoma/-opa Kontaktbörse am 20. November – INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 1 – Nähtreff „Näh dir was“ Hose zu lang – wie nähe ich sie um? Nähprojekt im Kopf aber – die Nähmaschine fehlt? Sie nähen an einem Kleidungsstück, ... Mehr lesen»

      • „Die Heidelberger“ – Tag der offenen Tür in der Akademie für Ältere Heidelberg – Altern mit Lebensfreude

    • „Die Heidelberger“ – Tag der offenen Tür in der Akademie für Ältere Heidelberg – Altern mit Lebensfreude
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 11. Oktober öffnete die Akademie für Ältere ihre Türen – mit einem besonderen Highlight: Prof. Dr. Jürgen M. Bauer, Leiter des Geriatrischen Zentrums Heidelberg, sprach über das Altern und darüber, wie wir es aktiv gestalten können. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im voll besetzten Saal der Akademie, begann er seinen Vortrag, ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Von Goethe bis zum Tinder-Date – Am 16. Oktober beginnen die HEIDELBERGER THEATERTAGE 2025

    • Heidelberg – Von Goethe bis zum Tinder-Date – Am 16. Oktober beginnen die HEIDELBERGER THEATERTAGE 2025
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Freischaffende Ensembles aus ganz Deutschland und Österreich sind ab dem 16. Oktober wieder bei den Heidelberger Theatertagen auf der Bühne zu erleben. Ob Goethes Faust als fulminantes Schauspielsolo oder eine kollektive Stückentwicklung mit 26 Schauspielschüler*innen der renommierten Ernst Busch Hochschule, das Programm bietet auch dieses Jahr eine Vielfalt von Themen ... Mehr lesen»

