Heidelberg – Musik- und Singschule: Erfolgreiche ehemalige Schüler präsentieren ihr Können – Konzert im Johannes-Brahms-Saal

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Heidelberger Jugendsinfonieorchester präsentiert am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 17 Uhr im Johannes-Brahms-Saal deMusik- und Singschule, Kirchstraße 2, ehemalige Orchestermitglieder. Sofie Bender (Kontrabass), Luise Dickmann (Fagott), Koljra Meßmer (Trompete), Larissa Müller (Violoncello) und Johanna Wilkening (Flöte) zeigen ihr Können als Solisten bei den fünf zur Aufführung kommenden Instrumentalkonzerten von Mozart, Haydn, von Weber, Saint-Saens und Capuzzi. Begleitet werden Sie vom Heidelberger Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Thomas Kalb.

Die ausführenden Solisten befinden sich alle noch im Musikstudium und streben den Beruf des Orchestermusikers an. Sie haben sich bereits während Ihres Studiums in Konzerten und Auswahlorchestern bewährt und freuen sich sehr darauf, ihr Können in der Musik- und Singschule Heidelberg, in der ihre musikalische Laufbahn begann, vorstellen zu können.

Quelle: Stadt Heidelberg