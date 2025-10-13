Heidelberg – „Künstliche Intelligenz – Hype, Chance oder Risiko? Ein realistischer Blick auf KI“ – Veranstaltung am 14. Oktober um 19 Uhr im Tink Tank Campbell



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Künstliche Intelligenz – Hype, Chance oder Risiko? Ein realistischer Blick auf KI“, so heißt die Veranstaltung, zu der CDU-Landtagskandidatin Nicole Huber am Dienstag, 14. Oktober einlädt.

Wann: 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr)

Wo: Tink Tank Campbell, Emil-Gumbel-Straße 1, 69126 Heidelberg (Südstadt)

Eintritt frei – keine Anmeldung erforderlich

Thema & Referent

Als Referent ist Christian Ensslen, Chief Technology Officer (CTO) des Heidelberger Deep-Tech-Unternehmens AMERIA AG, zu Gast. Das Unternehmen entwickelt mit „MaverickAI“ eine eigene Mensch-Maschine-Schnittstelle für KI-Anwendungen – mit Fokus auf lokale Datenverarbeitung, Datenschutz und industrielle Einsatzszenarien.

Christian Ensslen wird das Thema KI praxisnah und verständlich einordnen – und Einblicke geben, was Künstliche Intelligenz heute tatsächlich kann, was Wunschdenken bleibt und wie man Technologie verantwortungsvoll gestaltet.

Quelle: Nicole Huber(CDU Landtagskandidatin) Heidelberg