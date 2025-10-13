Heidelberg – Kreative Berufsorientierung im Haus der Jugend

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Haus der Jugend veranstaltet in den Herbstferien vom 27. bis 31. Oktober 2025 eine Projektwoche zum Thema Berufsorientierung. Die Projektwoche „Was bin ich?“ – Kreative Berufsorientierung findet im Rahmen einer Kooperation mit der LKJ Baden-Württemberg statt. Wer zwischen 16 und 26 Jahre alt ist und noch keine Idee hat, wohin es beruflich gehen soll, ist dort genau richtig. Während der fünf Tage bieten Workshops zu Stop-Motion, Sprachkunst oder Theater Gelegenheit, sich mit seinen Stärken, Werten und Visionen auseinanderzusetzen. Möglicherweise kommt dabei sogar die ein oder andere Seite zu Tage, die bisher nicht bekannt war.

Weitere Infos und die Anmeldemodalitäten finden sich online unter www.hausderjugend-hd.de. Das Projekt wird im Rahmen des „Masterplan Jugend“ durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Landesmitteln finanziert, die der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat. Weitere Informationen unter www.lkjbw.de/was-bin-ich.

Quelle: Stadt Heidelberg