Heidelberg – Haus der Jugend: Jetzt zum Breakdance-Wettbewerb anmelden – „Back2theRoots Breaking Battle“ am Samstag, 18. Oktober



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg gilt gemeinhin als eine der Geburtsstätten der deutschen Hip-Hop-Kultur. Ein Stück dieser Geschichte kehrt am Samstag, 18. Oktober 2025, im Haus der Jugend zurück – und zwar beim „Back2theRoots Breaking Battle“ von 15 bis 21 Uhr. Schon in den 1980er und 90er-Jahren war das Haus der Jugend ein Hotspot für legendäre Breaking Battles, nun lebt diese Tradition im Rahmen der erstmalig stattfindenden Hip-Hop-Kulturtage wieder auf. Organisiert von Nima Darabi und Uschy Szott bringt das Battle – also der sportliche Wettkampf im Breakdance – die Wurzeln zurück auf die Bühne, wo sie einst gelegt wurden. Eine hochkarätige Jury entscheidet über die Sieger: Memi Demiri (mehrfacher Weltmeister und selbst im Haus der Jugend großgeworden), B-Girl Ayse von der Dirty Mamas Crew und B-Boy Joe, Red-Bull-BC-One-Winner aus Mannheim. Durch den Contest führt Host Dima, ein ehemaliger B-Boy aus Heidelberg und dem Haus der Jugend, der schon bei Battles in Brooklyn moderiert hat und nun mit seiner Crew aus Dresden anreist. Für den passenden Sound sorgen die DJs Jelly Jam und Mista T aus Mannheim.

Teilnehmen können Tänzerinnen und Tänzer aller Levels in drei Kategorien: U 14, 14 bis 21 Jahre und Ü 21. Anmeldung per Mail an hausderjugend@heidelberg.de oder per Direktnachricht auf Instagram @hausderjugendheidelberg. Die Preisgelder betragen bis zu 100 Euro.

Quelle: Stadt Heidelberg