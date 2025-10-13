Heidelberg eröffnet Ausbildungshaus 2 (Video)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wohnraum für Auszubildende finden in Heidelberg: Dieser Herausforderung kommt die Stadt seit kurzem mit einem zweiten besonderen Angebot entgegen: Das Ausbildungshaus 2. Die Stadt Heidelberg und die Heidelberger Dienste weihten ganz aktuell das Haus ein. Auch Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen war vor Ort, um den Anlass mit Oberbürgermeister Eckart Würzner, Heidelberger Dienste Geschäftsführerin Nadin Hülden feierten gemeinsam mit den Auszubildenden und Gästen zu feiern. (Video)
https://youtu.be/-P-hGKOMYM0?si=cMeqlr92P8dP0UEN