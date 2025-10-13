Frankenthal – Tag der offenen Tür 2025 – Weiterführende Schulen stellen sich vor

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „In welche weiterführende Schule schicke ich mein Kind?“ – vor dieser Frage stehen die Eltern der aktuellen Viertklässler. Die Schulen informieren in diesem Jahr wieder beim Tag der offenen Tür über Angebote und Möglichkeiten in den jeweiligen Schulen.

Die Angebote im Überblick

Die Friedrich-Schiller-Realschule plus ist eine kooperative Realschule mit angegliederter Fachoberschule. Am Freitag, 5. Dezember findet ein Informationsabend für Schüler und Eltern von 18 bis 19 Uhr statt. Für individuelle Rückfragen ist die Schule per E-Mail an info@schiller-rs.de oder telefonisch unter 06233/28194 zu erreichen.

In der Friedrich-Ebert-Realschule plus, Integrative Form, findet der Tag der offenen Tür am Samstag, 29. November statt. Alle wichtigen Informationen finden sich auf der Homepage der Schule unter www.realschuleplus-frankenthal.de. Unter 06233/4531 können Eltern persönliche Beratungstermine vereinbaren. Die Anmeldegespräche beginnen am 2. Februar und enden am 1. März 2026.

Am Samstag, 22. November ab 9 Uhr haben interessierte Familien die Möglichkeit, den Tag der offenen Tür der Integrierten Gesamtschule Robert-Schuman-Schule zu erleben. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Schule www.igs-frankenthal.de zu finden.

Das Karolinen-Gymnasium bietet ihren Tag der offenen Tür am Samstag, 15. November an. Alle Schüler und Eltern finden auf der Homepage unter www.karolinen-gymnasium.de alles Wichtige und Wissenswerte, viel Informatives und auch Unterhaltsames.

Zusätzlich bietet das Karolinen-Gymnasium einen digitalen Informationsabend am Donnerstag, 13. November um 19 Uhr an. Mitglieder der Schulleitung und des Kollegiums informieren dabei über die Orientierungsstufe, das Ganztagsangebot, das Bilingual-Angebot und die Bandklasse. Der Link zum digitalen Informationsabend ist auf der Homepage der Schule zu finden. Um telefonische Anmeldung im Sekretariat unter 06233/9268 wird gebeten.

Das Albert-Einstein-Gymnasium bietet am Freitag, 28. November ab 14 Uhr und am Samstag, 29. November ab 9 Uhr Tage der offenen Tür als Präsenzveranstaltung an. Alle weiteren Informationen zu den Tagen der offenen Tür sind auf der Homepage der Schule unter www.aeg-ft.de und im Sekretariat unter 06233/26733 zu finden.

Informationen zum Schulalltag am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation, u.a. Integrative Form der Realschule plus und das Angebot der Schulgemeinschaft sind auf der Schulhomepage www.pih-ft.de zu finden. Am Samstag, 8. November lädt die Schule zum Tag der offenen Tür und zu einem persönlichen Kennenlernen ein. Per E-Mail ist die Schule unter info@pih.bv-pfalz.de zu erreichen.

Die Freie Waldorfschule Frankenthal nimmt auch zum fünften Schuljahr Schülerinnen und Schüler auf. Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage unter www.fwsft.de, per E-Mail an waldorfschule@fwsft.de oder unter 06233/600520.

Alle Informationen und Links sind auch auf www.frankenthal.de/schulen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal