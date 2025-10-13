Frankenthal – Stadtbücherei: 3 Veranstaltungen im Oktober – Elektronischen Patientenakte, Digitale Angebote, Halloween-Special

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Mehrere Veranstaltungen in der Stadtbücherei Frankenthal:

1 – Informationsvortrag zur elektronischen Patientenakte (ePA) in der Stadtbücherei Frankenthal

Am Dienstag, 21. Oktober 2025 von 12 bis 13 Uhr erläutert Monika Kneiss im barrierefrei erreichbaren Raum im Erdgeschoss der Stadtbücherei Funktion und Vorteile der elektronischen Patientenakte (ePA) und gibt Hinweise zu Datenschutz und Sicherheit.

2 – Zum Tag der Bibliotheken die digitalen Angebote der Stadtbücherei Frankenthal entdecken und direkt ausprobieren

Seit 1995 findet jedes Jahr am 24. Oktober deutschlandweit der Tag der Bibliotheken statt. Dieser Tag soll neugierig und aufmerksam auf die zahlreichen Bibliotheken und ihre umfangreichen Angebote machen. Auch das Team der Stadtbücherei Frankenthal möchte diesen besonderen Tag gemeinsam mit ihren literaturbegeisterten Besucherinnen und Besuchern feiern.

3 – BIB:MEC Halloween-Special für Jugendliche

Am Freitag, 31. Oktober, verwandelt sich die Stadtbücherei Frankenthal erneut in einen Treffpunkt für Jugendliche: Von 18 bis 21 Uhr findet die beliebte Jugendveranstaltung BIB:MEC statt – diesmal ganz im Zeichen von Halloween. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

