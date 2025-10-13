Frankenthal – Mehrgenerationenhaus: Einladung zu den Veranstaltungen Nähtreff „Näh dir was“ am 6. November und 2 – Leihoma/-opa Kontaktbörse am 20. November

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zu den Veranstaltungen Nächster Nähtreff „Näh dir was“ am 6. November und Leihoma/-opa Kontaktbörse am 20. November –

1 – Nähtreff „Näh dir was“

Hose zu lang – wie nähe ich sie um? Nähprojekt im Kopf aber – die Nähmaschine fehlt? Sie nähen an einem Kleidungsstück, benötigen aber noch etwas Hilfe um weiterzukommen oder möchten den ein oder anderen Kniff lernen?

Der nächste Nähtreff findet am Donnerstag, 6. November von 15 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus der Nähtreff „Näh dir was“ statt. Das Angebot richtet sich an alle Nähbegeisterten, die gerne gemeinsam nähen und sich austauschen möchten. Der Treff wird ehrenamtlich von einer erfahrenen Schneiderin begleitet, die gerne ihr Wissen teilt und individuelle Unterstützung bietet.

Eine Nähmaschine, Nähzubehör und Material müssen selbst mitgebracht werden. Bei Bedarf kann eine Nähmaschine im MGH ausgeliehen werden.

Anmeldung

Das Angebot ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um Anmeldung im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses Frankenthal gebeten, telefonisch unter 06233 – 3558911 oder per Email an: mgh@frankenthal.de.

Weitere Termine in 2025:

Donnerstag, 04.12.2025 von 15-18 Uhr

2 – Leihoma/-opa Kontaktbörse

Am Donnerstag, 20. November findet von 16 bis 17 Uhr die nächste Leihoma/-opa Kontaktbörse im „Offenen Treff“ des Mehrgenerationenhauses Frankenthal statt. Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Interessierte Eltern und Senioren können auch gerne spontan vorbeikommen.

Viele Familien wünschen sich eine Leihoma oder einen Leihopa, die regelmäßig Zeit mit ihren Kindern verbringen, spielen, sie betreuen oder beim Abholen aus dem Kindergarten und bei den Hausaufgaben unterstützen. Die Aufgaben werden individuell und nach Absprache gestaltet. Dabei geht es nicht um klassische Babysitterdienste, sondern um den Aufbau einer vertrauensvollen, generationenübergreifenden Beziehung. Die Beziehung zwischen Leihoma/-opa und Familie ist auf gegenseitigem Geben und Nehmen ausgelegt und kann alle Beteiligten bereichern.

Mehr zum Projekt

Eltern und Senioren melden sich im MGH und füllen einen Kontaktbogen aus oder senden eine E-Mail an mgh@frankenthal.de. Durch die MGH-Koordination werden regelmäßige Treffen zwischen Familien und Senioren als Kontaktbörse organisiert, um Interessierte zusammen zu bringen. Das Treffen wird durch die MGH-Koordination begleitet. Interessierte erhalten Informationen zu Versicherungen, Führungszeugnis und vielem mehr.

Wichtig: Das Mehrgenerationenhaus übernimmt keine direkte Vermittlung oder Begleitung. Der weitere Kontakt zwischen Eltern und Seniorinnen/Senioren wird privat organisiert.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weiterer Informationen über das Programm und Veranstaltungen im MGH sind unter www.frankenthal.de/mgh oder direkt bei einem Besuch im MGH zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal