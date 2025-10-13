Frankenthal – Klimabüro lädt zur kostenlosen „Nacht der Thermografie“ – Wärme-Lecks entdecken und Heizkosten senken – Beratungstermine im November

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr die Sorge vor steigenden Heizkosten. Das Klimabüro der Stadt Frankenthal startet daher eine innovative Gemeinschaftsaktion: die „Nacht der Thermografie“. Dieses kostenlose Angebot richtet sich exklusiv an Hausbesitzer älterer Gebäude, die ihre Energieeffizienz verbessern und aktiv zum Klimaschutz beitragen möchten.

Die Eigentümer erhalten bei den Rundgängen eine Erst-Begutachtung mittels Infrarotaufnahmen ihres Hauses samt mündlicher Erläuterung vor Ort. Diese „bunten“ Bilder visualisieren Wärmeverluste und zeigen potenzielle Schwachstellen sofort auf.

Vier Termine, limitierte Plätze und Start in ausgewählten Quartieren

Die Aktion findet an vier aufeinanderfolgenden Montagen im November, jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr statt. Um die logistischen Abläufe optimal zu gestalten, starten die Thermografie-Rundgänge in einzelnen Stadtvierteln: Eppstein (4. November), Nordend (11. November), Studernheim (18. November) und Carl-Bosch-Siedlung (25. November). Pro Termin wird jeweils nur ein Quartier bedient, um eine schnelle und effiziente Durchführung zu ermöglichen.

Wichtig: Es können pro Abend maximal acht Gebäude berücksichtigt werden. Die Anmeldung ist bis eine Woche vor dem Termin per Online-Formular auf www.frankenthal.de/klimaschutz möglich.

Exklusiver Mehrwert: Kostenfreie Sprechstunde

Als besonderer Service steht der Energieexperte im Nachgang für einen separaten Nachmittag zur Verfügung. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, in einer kostenfreien Energieberater-Sprechstunde individuelle Rückfragen zu ihren Befunden und möglichen Sanierungsmaßnahmen zu klären.

Eine Ausweitung der Rundgänge auf das gesamte Stadtgebiet ist in Planung. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.frankenthal.de/klimaschutz

Quelle: Stadt Frankenthal