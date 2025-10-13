Eberbach – Verkehrssicherungsarbeiten im Bereich Breitensteinweg

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Mitarbeiter der Stadtförsterei kontrollieren regelmäßig im Stadtwald Waldbereiche rund um Erholungseinrichtungen, entlang öffentlicher Verkehrswege und Bebauungsränder. Sollten hierbei Gefahren festgestellt werden, werden diese beseitigt. Wegen solcher Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im Bereich Rudolf-Epp-Straße und Breitensteinweg Arbeiten am stehenden Baumbestand durchgeführt.

Hierfür kommt es am Dienstag und Mittwoch zwischen 8:00 und 16:00 Uhr zu Sperrungen im genannten Bereich.

Am Dienstag, den 14.10.2025 wird die Rudolf-Epp-Straße zwischen Hausnummer 48 und der Kreuzung Breitensteinweg komplett gesperrt. Anwohner der Rudolf-Epp-Straße erreichen ihre Häuser dann nur über die Alte Dielbacher Straße.

Am Mittwoch, den 15.10.2025 wird der Breitensteinweg zwischen Hausnummer 30 und Kreuzung Rudolf-Epp-Str nach Bedarf mehrfach kurzzeitig voll gesperrt.

Je nach Notwendigkeit können die Sperrungen bis zu 10 Minuten andauern.

Die Stadtförsterei weist darauf hin, dass die Sperrung für alle Verkehrsteilnehmer gilt und bittet darum, einen entsprechenden Zeitpuffer einzuplanen.

Quelle:

Stadtverwaltung Eberbach