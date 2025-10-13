  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.10.2025, 14:55 Uhr

Eberbach – Verkehrssicherungsarbeiten im Bereich Breitensteinweg

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Mitarbeiter der Stadtförsterei kontrollieren regelmäßig im Stadtwald Waldbereiche rund um Erholungseinrichtungen, entlang öffentlicher Verkehrswege und Bebauungsränder. Sollten hierbei Gefahren festgestellt werden, werden diese beseitigt. Wegen solcher Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im Bereich Rudolf-Epp-Straße und Breitensteinweg Arbeiten am stehenden Baumbestand durchgeführt.

Hierfür kommt es am Dienstag und Mittwoch zwischen 8:00 und 16:00 Uhr zu Sperrungen im genannten Bereich.

Am Dienstag, den 14.10.2025 wird die Rudolf-Epp-Straße zwischen Hausnummer 48 und der Kreuzung Breitensteinweg komplett gesperrt. Anwohner der Rudolf-Epp-Straße erreichen ihre Häuser dann nur über die Alte Dielbacher Straße.

Am Mittwoch, den 15.10.2025 wird der Breitensteinweg zwischen Hausnummer 30 und Kreuzung Rudolf-Epp-Str nach Bedarf mehrfach kurzzeitig voll gesperrt.

Je nach Notwendigkeit können die Sperrungen bis zu 10 Minuten andauern.

Die Stadtförsterei weist darauf hin, dass die Sperrung für alle Verkehrsteilnehmer gilt und bittet darum, einen entsprechenden Zeitpuffer einzuplanen.

StVE.

Quelle:
Stadtverwaltung Eberbach

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Wohnen im Wohlgelegen – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Einladung des SPD Ortsverein Neckarstadt-Ost

    • Der SPD Ortsverein Neckarstadt-Ost lädt am INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 22.10.2025 – 19 Uhr ins Bürgercafé, Zellerstraße 41, Wohlgelegen. Einladung zum Austausch mit Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer GBG, Reinhold Götz, Vorsitzender SPD Gemeinderatsfraktion und Dennis Ewert, Co-Vorsitzender der SPD-Neckarstadt-Ost Ob Müll vor den Häusern, der sanierungsbedürftige Zustand der Mietwohnungen oder fehlende Gemeinschaftsorte für jedes Alter im Stadtteil ... Mehr lesen»

      • Viernheim – Vortragsabend der Kuthan Immobilien Akademie am 20. November in der Kulturscheune

    • Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Haus verkaufen? Ein Testament gestalten? Das sind Themen, die oft lange aufgeschoben werden – bis es plötzlich ernst wird. Dabei ist es so viel entspannter, gut vorbereitet zu sein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Darum laden wir Sie herzlich ein zur Kuthan Immobilien Akademie am Donnerstag, 20. November 2025, in der ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Toter bei Wohnungsbrand in Rheinau

    • Mannheim – Toter bei Wohnungsbrand in Rheinau
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Bei einem Brand am Sonntagabend im Stadtteil Rheinau kam ein 87-jähriger Mann ums Leben. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 22.45 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste wegen eines Wohnungsbrands im Rheinauer Ring alarmiert. Zeugen teilten mit, dass aus einer Erdgeschosswohnung des Anwesens Brandgeruch austrete, ein Rauchmelder zu hören sei und ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Ausbildungshaus Mannheim: FDP-Fraktionen sehen das Projekt als wichtigen Baustein gegen Fachkräftemangel

    • Mannheim – Ausbildungshaus Mannheim: FDP-Fraktionen sehen das Projekt als wichtigen Baustein gegen Fachkräftemangel
      Manheim/Metropolregion Rhein-Neckar. FDP / MfM-Fraktion Mannheim und FDP-Kreistagsfraktion Rhein-Neckar besuchten gemeinsam das Mannheimer Ausbildungshaus auf Spinelli und informierten sich im Austausch mit Vertretern der GBG, Förderband e.V. und der Wirtschaftsförderung über das erfolgreiche Konzept dieser Einrichtung. Das Haus bietet Zimmer für 104 Auszubildenden inklusive Beratungs- und Betreuungsangebot. „Das Ausbildungshaus ist ein gelungenes Beispiel für lokale ... Mehr lesen»

      • Landau – Körperverletzung nach Verkehrsverstoß – Zeugen gesucht

    • Landau – Körperverletzung nach Verkehrsverstoß – Zeugen gesucht
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend (12.10.2025) gegen 19:00 Uhr überquerte ein bislang unbekannter Jogger die Maximilianstraße in Richtung des Hauptbahnhofes. Hierbei achtete er nicht auf den Fahrzeugverkehr, sodass ein 22-jähriger PKW-Fahrer zur Verhinderung eines Zusammenstoßes abbremsen musste. Der Jogger begab sich daraufhin zum Fahrzeug und schlug durch das geöffnete Fenster auf den Fahrzeugführer ein. Der 22-Jährige ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Klimabüro lädt zur kostenlosen „Nacht der Thermografie“ – Wärme-Lecks entdecken und Heizkosten senken – Beratungstermine im November

    • Frankenthal – Klimabüro lädt zur kostenlosen „Nacht der Thermografie“ – Wärme-Lecks entdecken und Heizkosten senken – Beratungstermine im November
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr die Sorge vor steigenden Heizkosten. Das Klimabüro der Stadt Frankenthal startet daher eine innovative Gemeinschaftsaktion: die „Nacht der Thermografie“. Dieses kostenlose Angebot richtet sich exklusiv an Hausbesitzer älterer Gebäude, die ihre Energieeffizienz verbessern und aktiv zum Klimaschutz beitragen möchten. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Mannheim – GoBD und Verfahrensdokumentation im Fokus: Online-Infoveranstaltung für das Handwerk

    • Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald informiert im Webseminar am 23. Oktober über rechtssichere digitale Dokumentationspflichten INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, lädt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zu einer rund einstündigen Online-Informationsveranstaltung mit dem Titel „Verfahrensdokumentation in der Praxis und GoBD kompakt“ ein. Beginn ist um 17 ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Grüne Jugend Mannheim kritisiert geplantes Auslaufen der Mietpreisbremse

    • Mannheim – Grüne Jugend Mannheim kritisiert geplantes Auslaufen der Mietpreisbremse
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Grüne Jugend Mannheim kritisiert scharf, dass Mannheim nach dem neuen Gutachten des Landesministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zur Mietpreisbegrenzungsverordnung aus der Gebietskulisse für angespannte Wohnungsmärkte herausfallen soll. Damit würde die Mietpreisbremse hier zum 01.01.2026 wegfallen, obwohl die Mietbelastung weiterhin auf kritischem Niveau ist.„Wer i n Mannheim studiert, arbeitet oder in Ausbildung ist, ... Mehr lesen»

      • Südliche Weinstrasse – Burgen zum Anfassen: Neue Tastmodelle aus Bronze machen Trifels, Landeck und Madenburg erlebbar

    • Südliche Weinstrasse – Burgen zum Anfassen: Neue Tastmodelle aus Bronze machen Trifels, Landeck und Madenburg erlebbar
      Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Wege der Burgenvermittlung im Rahmen des INTERREG Projekts „Châteaux rhénans – Burgen am Oberrhein“. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Rahmen des grenzübergreifenden INTERREG-Projekts „Châteaux rhénans – Burgen am Oberrhein“ sind drei neue Tastmodelle aus Bronze entstanden. Sie zeigen die Burgen Trifels (Annweiler am Trifels), Landeck (Klingenmünster) und Madenburg (Eschbach) ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Hochwertige Fahrräder sichergestellt – Eigentümersuche

    • Mannheim – Hochwertige Fahrräder sichergestellt – Eigentümersuche
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 03. Oktober 2025, stellte eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal im Mannheimer Stadtteil Käfertal drei Fahrräder sicher, welche derzeitig noch keiner Eigentümerin beziehungsweise keinem Eigentümer zugeordnet werden können. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Herrenfahrrad der Marke „Compel“, um ein Mountainbike der Marke „Merida“ in der ... Mehr lesen»

