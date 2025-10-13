Bensheim – Brand in leerstehender Einkaufsmeile konnte schnell gelöscht werden

Bensheim (ots) – Ein Brand in einer derzeit leerstehenden Einkaufsmeile im Bereich Promenadenstraße/Beauner Platz, rief in der Nacht zum Samstag (11.10.), kurz vor 2.00 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Bei der Rettungsleitstelle wurde zunächst eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr hatte den Brand anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder

verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 10 in Heppenheim zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen