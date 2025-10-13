Altrip – Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Altrip / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 12.10.2025, zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Dalbergstraße (zwischen Albert-Schweizer-Straße und Schillerstraße) ein. Aus diesem stahlen sie Schmuck und Bargeld und entkamen anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle:
Polizeipräsidium Rheinpfalz