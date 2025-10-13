Aglasterhausen-Michelbach – Einbruch in Sportheim – Wer hat was gesehen?

Aglasterhausen-Michelbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte gewaltsam in ein Sportheim in Michelbach ein. Zwischen 23:15 Uhr am Donnerstag und 11 Uhr am nächsten Vormittag, verschaffte sich mindestens ein Unbekannter Zutritt zu dem Gebäude in der Schwanheimer Straße. Im Inneren wurden mehrere Vorrichtungen gewaltsam geöffnet und Schlüssel entwendet. Anschließend entfernten sich der oder die Täter wieder vom Tatort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die im Bereich der Schwanheimer Straße in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 06261 8090 zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn