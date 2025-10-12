Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund wittert Blutspur im Wald



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, teilte ein Spaziergänger der Polizei mit, dass sein Hund in einem Waldstück bei Ritschweier einer ungewöhnlichen Spur folgte.

Der Hund witterte am Wegesrand eine Blutspur, welche der Anrufer und sein Hund kurzerhand folgten. Die Spur führte zu einer Stelle abseits des Weges, an welcher der Boden mit losen Ästen überdeckt war. Zudem lag an einem in der Nähe befindlichen Baumstumpf ein Handschuh.

Nachdem die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Weinheim die Örtlichkeit aufgesucht hatten, begannen sie, spurenschonend die Stelle zu untersuchen. Hierbei kamen weitere Holzstücke zum Vorschein, an welchen Blutspuren erkennbar waren.

Parallel wurde versucht die zuständigen Jagdpächter zu erreichen, um weitere Hinweise zur Sache zu erlangen. Nachdem letztendlich ein Jäger erreicht werden konnte, wurde bekannt, dass an dieser Stelle, in der Nacht zuvor, durch einen Jagdausübungsberechtigten ein Wildschwein erlegt und abtransportiert wurde. Somit konnte ein Verbrechen ausgeschlossen werden und die eingesetzten Kräfte setzen ihre Streifentätigkeit fort.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim