Viernheim/Hessen/BAB 659: Unfall nach Überholvorgang – ein Beteiligter flüchtet von der Unfallörtlichkeit



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Samstagabend, gegen 23:20 Uhr, kam es auf der BAB 659 Höhe Viernheim in Fahrtrichtung Mannheim nach einem Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem weißen BMW die linke Fahrspur der BAB 659 in Fahrtrichtung Mannheim. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen BMWs die rechte Fahrspur in gleicher Richtung.

In einem darauffolgenden Überholvorgang des schwarzen BMWs musste die Fahrzeugführerin des weißen BMWs zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stark abbremsen und verlor infolgedessen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit ihrem Pkw mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, drehte sich um die eigene Achse und kam quer auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Hiervon augenscheinlich unbeeindruckt setzte der Fahrzeugführer des schwarzen BMWs als potentieller Unfallbeteiligter verbotswidrig seine Fahrt fort.

Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine Personen verletzt. Am weißen BMW entstand Totalschaden, dieser musste im Anschluss durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. An der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim für circa 25 Minuten voll gesperrt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten Fahrzeugführer des schwarzen BMWs geben können, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim unter der Telefonnummer 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen. Diese haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim